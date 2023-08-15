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Вторник 15 августа

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"Это глупо и непрофессионально": Соседов высказался после обвинений певицы Славы

"Это глупо и непрофессионально": Соседов высказался после обвинений певицы Славы
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Скандал с певицей Славой и Тимуром Хайдаровым получил неожиданный поворот.

Несколько дней назад артистка заявила, что ее шантажируют редакторы программы Сергея Соседова. Якобы они угрожали артистке выпуском некомплементарной программы, если она не согласится участвовать в эфире, а вот если звезда придет, то всех собак спустят на пластического хирурга Тимура Хайдарова.

В беседе с Пятым каналом Сергей Соседов рассказал свою точку зрения. Он отметил, что программа вообще не планируется как "филиал суда", в который певица Слава обратилась в надежде на справедливость после испорченной груди.

"У нас никакого суда не будет ни над Тимуром, ни над ней, ни над кем-либо еще. Это будет просто обмен мнениями, потому что каждый здесь имеет свою правоту, свою позицию", – заверил Сергей Соседов.

Он отметил, что никто не планирует выставлять ни певицу Славу, ни Тимура Хайдарова в невыгодном свете, да и в принципе вопрос так не стоит. По словам музыкального критика, участвовать или нет – ее дело, но в целом шоу может обойтись и без нее.

"Судить, не зная людей, не зная, как они работают, это глупо и непрофессионально. Мы этим не занимаемся", – подчеркнул Соседов.

15 августа 2023, 15:17
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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