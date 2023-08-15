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Умер наставник Пугачевой и Буйнова легендарный клоун Андрюша

Умер наставник Пугачевой и Буйнова легендарный клоун Андрюша
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Андрей Николаев (клоун Андрюша) скоропостижно скончался на 86-м году жизни.

О смерти сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Как отмечает RT, руководство компании выражает соболезнования родным и близким артиста. Известно, что Андрей Николаев умер у себя дома, но точная причина смерти пока не называется. Об этом сообщает Радио 1.

Предположительно, в могилу артиста свели перитонит и некроз желчного пузыря. Медики настаивали на госпитализации и срочной операции, однако клоун отказывался. В последние три дня у мужчины начали отказывать внутренние органы, и в итоге организм не выдержал.

Клоун Андрюша был единственным в СССР обладателем главного циркового приза "Золотая маска Грока" и премии "Оскар"брюссельского королевского цирка. Андрей Николаев преподавал в ГИТИС, был наставником Пугачевой, Буйнова и других популярных артистов.

Напомним, Алла Пугачева училась на факультете эстрадного искусства по специальности "Эстрадная режиссура". Как раз профессором этой кафедры и был Андрей Николаев. В одном из интервью певица рассказывала, как клоун Андрюша учил ее жонглировать, и была очень благодарна.

15 августа 2023, 14:47
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
Росгосцирк✓ Надежный источник

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