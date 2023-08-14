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Понедельник 14 августа

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"Давит на жалость": отчаянный шаг Меган Маркл сочли преддверием развода

"Давит на жалость": отчаянный шаг Меган Маркл сочли преддверием развода
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В одну реку не войти дважды, как и не склеить разбитую чашку. В судьбе Меган Маркл и принца Гарри наступил тяжелый этап.

В последнее время новости королевской семьи Британии часто посвящены отношениям герцога и герцогини Сассекских. Эксперты пытаются понять, где Меган Маркл и принц Гарри допустили промашку и стали причиной шумихи. Публика обсуждает вероятный развод пары.

Брак актрисы и внука Елизаветы II уже не кажется безупречным, да и конфликт с родными из дворца ожидаемо ударил по семейному счастью. Финансовое положение уже не позволяет жить на широкую ногу без работы.

На днях Меган Маркл появилась на публике с необычным стикером на руке. Вскоре определили, что это средство для борьбы с бессонницей и депрессией. Демонстрация наклейки — отчаянный шаг на фоне конфронтации с королевской семьей. Жена принца Гарри раскрыла уязвимость и подверженность психическим расстройствам.

Шоумен Георгий Иващенко считает, что таким образом герцогиня хочет казаться ближе к народу и завоевать общественное доверие. Кроме того, он полагает, что Меган Маркл нарочно прикидывается жертвой в преддверии развода с мужем, подстегивая супруга сохранить брак. "Давит на жалость и спекулирует", — высказался мужчина о герцогине Сассекской.

14 августа 2023, 20:05
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
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Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл

Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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