Рано ушла: потерявшая родного человека Утяшева оставила трогательные слова

Умерла актриса Вера Васильева Тесты Странный челлендж Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Дочь Маликова застали с бокалом в центре МосквыДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы

Лента новостей

Понедельник 14 августа

16:22"Прямая кишка вылетела": певицу Славу чудом спасли врачи 15:38Рано ушла: потерявшая родного человека Утяшева оставила трогательные слова 13:54Исследование: самые здоровые зубы оказались у любителей кофе 13:14Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты 11:59Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт 10:45В Минпромторге выступили против указания стоимости товаров за круглую единицу 09:25Синоптик рассказал о новом пике температуры в Москве 08:06"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой 06:16"Оппенгеймер" и другие фильмы про ученых и научные открытия 04:34Тест: узнай, ты пессимист, оптимист или реалист? 02:04Рецепт с видео: как пожарить картошку на сковороде без проблем 00:02Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии 22:23МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях 20:57"Вместо тысячи слов": Орлова выложила трогательные семейные кадры 20:09"В течение двух лет услышим о громком разводе ": над браком певицы Глюкозы нависла угроза 19:35"Споры и войны": Агутин назвал проблему в браке с Варум 18:13Вопрос ребром: что мешает большинству людей проявляться и развиваться в карьере 17:42"Все рушится": любовь и катастрофа в сериале "Постучись в мою дверь" 16:23Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 года 15:32"Что с ним делать – я не знаю": знаменитый певец разоблачил SHAMAN 13:52Малахов показал пропавшую звезду "Моей прекрасной няни" на видео 11:59"Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову 08:07"Покорми бобра – спаси дерево": как милые грызуны выживают в городе 06:57Большое горе: умерла Наталия Королева 06:17Ворующий у кота еду утенок рассмешил народ (видео) 04:15Тест: отгадайте советский фильм по кадру с рыбалкой 02:27Названа причина, по которой мужчины не занимаются своими детьми 00:08Законный способ: как получить прибавку работающим пенсионерам 22:03Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают 20:06Не только "Барби": что еще посмотреть с Марго Робби 17:18Кому стоит избегать курортного романа? 16:44Как украсить дом к осени за небольшие деньги 16:02В Иваново в квартире нашли тела двух женщин 14:26Синяк под глазом и перемотанная голова: Наталья Штурм ужаснула своим видом 13:56Стало известно, что сгубило Мирошниченко, Васильеву и Борисову 13:29Лежит в гробу, как королева: в Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой 12:17"Высказался очень жестко, погнал на нее": Дарья Мороз угодила в скандал 11:00В Кабардино-Балкарии две группы туристов попали под камнепад 10:51 "Ее никогда не забудут! Угомонитесь все": Вайкуле накинулась на осуждающих Пугачеву 08:03"Красота требует жертв": юной дочери Вики Бони "прилетело" от врача за шалость 06:08Звезда "Ворониных" Волкова изумлена книгой своей дочери 04:05Как развивается новорожденный хомяк – видео 02:02Чем развлечь детей в путешествии на авто – мнение экспертов 00:04Космонавт Артемьев назвал три условия для работы человека на Луне 21:33Боярская и Матвеев уединились на природе 18:36Валю Карнавал обвинили в воровстве 18:10Наконец-то! Джоли и Питт помирились спустя семь лет 17:42"Грудь Славы тут уже на втором месте": адвокат высказалась по поводу скандала с Хайдаровым 14:44"Морально сложно": изувеченная в ДТП Лада Дэнс вышла на связь 13:54Вместо мамы: Брутян взяла шефство над детьми Муцениеце
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Рано ушла: потерявшая родного человека Утяшева оставила трогательные слова

Рано ушла: потерявшая родного человека Утяшева оставила трогательные слова
251

Гимнастка Ляйсан Утяшева после смерти близкого поняла, что время не лечит.

Чуть больше 10 лет назад Ляйсан Утяшева лишилась матери. Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба. Зульфие Утяшевой было всего 47, поэтому можно сказать, что она ушла слишком рано. Она, как известно, ничем не болела, так что смерть родительницы стала для знаменитой гимнастки настоящим потрясением.

В день рождения матери, 14 августа, Утяшева в своем телеграм-канале оставила трогательные слова. Супруга Павла Воли рассказала, что ее родительнице могло бы исполниться 59. Она дала понять, что не согласна с выражением "время лечит". Очевидно, Ляйсан сегодня скорбит точно так же, как и в первые дни после трагедии.

"Мама, я очень скучаю. Помню и люблю..." – написала Утяшева, приложив несколько фотографий с родительницей.

Поклонники поддержали потерявшую родного человека гимнастку. Они выразили соболезнования Утяшевой. "Воспоминания о любимых людях всегда остаются с нами", "Светлая память", "Очень жалко. Царство ей небесное", "Ваша мама очень гордится вами", – высказались подписчики заслуженного мастера спорта России по художественной гимнастике.

Ранее стало известно о поездке Ляйсан Утяшевой и Павла Воли на Камчатку. Пара советует всем посетить дальний регион России. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

14 августа 2023, 15:38
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Ляйсан Утяшева"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Не сдаваться!": жажда эмоций заставила Утяшеву рискнуть жизнью

Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой
Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

"Прямая кишка вылетела": певицу Славу чудом спасли врачи

"Прямая кишка вылетела": певицу Славу чудом спасли врачи
Исполнительница хита "Попутчица" оказалась на грани после разрыва интимной области. Певица Слава пострадала из-за страшной ошибки. Сколько мучений и боли пришлось вынести этой слабой уставшей женщине, истинно знает только она сама.

Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты

Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты
Один поход к косметологу чуть не изуродовал Бритни Спирс. Певица рассказала о случившемся. Бритни Спирс поделилась негативным опытом использования ботокса.

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
37-летняя Ольга Бузова мечтает о семье и ребенке, но с ухажерами ей совсем не везет. Что же делать? Совет дала женский бизнес-коуч, предприниматель и инвестор Наталья Плотникова в беседе "Дни.ру". Я всегда говорю, что женщина должна быть самодостаточной и финансово независимой.

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии
Российский шоу-бизнес полон импозантных дам, но этих затмить невозможно. Только две звезды сияют ярче всех. Людмила Порывай и Людмила Поргина – вне конкуренции. Ровесницы, тезки, женщины нарасхат.

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях
Алкоголь и наркотики – вещи, которые в головах многих плотно связаны с шоу-бизнесом. И действительно, некоторые популярные люди проходят через этот этап в своей жизни. Однако не все могут признаться, что когда-то были зависимы от запрещенных веществ или зеленого змия.

Выбор читателей

13/08ВскБольшое горе: умерла Наталия Королева 12/08СбтКоролева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают 13/08Вск"Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову 13/08Вск"Что с ним делать – я не знаю": знаменитый певец разоблачил SHAMAN 13/08Вск"Вместо тысячи слов": Орлова выложила трогательные семейные кадры 13/08ВскМалахов показал пропавшую звезду "Моей прекрасной няни" на видео