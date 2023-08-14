Рано ушла: потерявшая родного человека Утяшева оставила трогательные слова

Гимнастка Ляйсан Утяшева после смерти близкого поняла, что время не лечит.

Чуть больше 10 лет назад Ляйсан Утяшева лишилась матери. Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба. Зульфие Утяшевой было всего 47, поэтому можно сказать, что она ушла слишком рано. Она, как известно, ничем не болела, так что смерть родительницы стала для знаменитой гимнастки настоящим потрясением.

В день рождения матери, 14 августа, Утяшева в своем телеграм-канале оставила трогательные слова. Супруга Павла Воли рассказала, что ее родительнице могло бы исполниться 59. Она дала понять, что не согласна с выражением "время лечит". Очевидно, Ляйсан сегодня скорбит точно так же, как и в первые дни после трагедии.

"Мама, я очень скучаю. Помню и люблю..." – написала Утяшева, приложив несколько фотографий с родительницей.

Поклонники поддержали потерявшую родного человека гимнастку. Они выразили соболезнования Утяшевой. "Воспоминания о любимых людях всегда остаются с нами", "Светлая память", "Очень жалко. Царство ей небесное", "Ваша мама очень гордится вами", – высказались подписчики заслуженного мастера спорта России по художественной гимнастике.

Ранее стало известно о поездке Ляйсан Утяшевой и Павла Воли на Камчатку. Пара советует всем посетить дальний регион России. Подробнее об этом писали "Дни.ру".