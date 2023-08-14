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Понедельник 14 августа

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Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты

Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты
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Один поход к косметологу чуть не изуродовал Бритни Спирс. Певица рассказала о случившемся.

Бритни Спирс поделилась негативным опытом использования ботокса. Всемирно известная певица призналась, что эффект от препаратов ей никогда не нравился.

"Я выглядела так, словно меня кто-то избил. Такой эффект длился недели две. Зачем платить кучу денег и выглядеть, как будто меня избили?" — цитирует звезду Пятый канал.

Бритни была напугана тем фактом, что от уколов у нее опух лоб. Певице приходилось некоторое время носить челку, чтобы это скрывать. Звезда также раскритиковала врачей в Лос-Анджелесе, которые много лет проводили операции неправильно.

В данный момент Спирс не пользуется уколами красоты. Вместо этого звезда предпочитает патчи, которые разглаживают морщины.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Бритни Спирс попала в неприятную ситуацию. Скандальная певица получила удар от охранника баскетболиста.

По данным американского таблоида TMZ, Бритни хотела сфотографироваться с баскетболистом Виктором Вембаньямом, но получила удар от его охранника и упала на землю. Известно, что пострадавшая певица обратилась в полицию Лас-Вегаса, а также рассчитывала на извинения, которых не последовало.

14 августа 2023, 13:14
Бритни Спирс. Фото: Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые смелые наряды Бритни Спирс

В начале карьеры менеджеры Бритни старательно эксплуатировали ее сексуальный образ: голый живот был коронной "фишкой" звезды.
Бритни в образе восточной красавицы.
Ультракороткое платье в сочетании с чулками в сетку тоже смотрится довольно откровенно.
Дырка на колготках может быть довольно пикантным дополнением наряда.
Кажется, здесь поп-дива несколько перегнула палку.
Как вам такое необычное декольте?
"Скромняжка" Бритни.
Это платье без нижнего белья смотрится несколько вульгарно.
Ослепительно белое нижнее белье просто потрясающе смотрится на звезде.
Впрочем, и кружевное черное сидит неплохо.

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