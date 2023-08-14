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Понедельник 14 августа

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"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
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37-летняя Ольга Бузова мечтает о семье и ребенке, но с ухажерами ей совсем не везет. Что же делать? Совет дала женский бизнес-коуч, предприниматель и инвестор Наталья Плотникова в беседе "Дни.ру".

Я всегда говорю, что женщина должна быть самодостаточной и финансово независимой. Кроме этого, ей важно стать эмоционально здоровой и по-настоящему ценной. Прежде всего, для себя самой.

В мире шоу-бизнеса порой приходится непросто. Ольга Бузова пережила несколько неудачных отношений, яркие стремительные романы, любовь, которая закончилась угасающими чувствами, болью и разочарованиями.

Популярность имеет обратную сторону медали. Это привлечение разного уровня людей, которые восхищаются тобой, хотя воспринимают скорее как звезду, а не как личность.

Ольга Бузова очень умна и красива, популярна и богата. Кажется, что все в шоколаде, но при таком образе жизни важно:

1) Осознавать свою ценность.

2) Не отдавать сразу мужчине все на блюдечке — все свои сильные стороны, все свое самое классное. А дать себе время присмотреться, как партнер будет проявляться.

3) Научиться управлять эмоциями и конфликтами. Это умение строить здоровый диалог с мужчинами, умение слушать и слышать партнера.

На самом деле, у нас формируется в детстве определенный тип привязанности. Как правило, мы притягиваем похожих на себя людей — мужчин и подруг.

Когда, как Ольга Бузова, понимаешь, что у тебя все идет по кругу, что-то не получается, нужно задать себе вопрос: "А какой мне нужно стать, чтобы привлечь иного мужчину в мою жизнь?".

Это все про эмоциональный интеллект, эмоциональную зрелость. Каждой женщине нужно развивать ее в себе, чтобы суметь построить классные здоровые отношения.

14 августа 2023, 08:06
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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