"Вместо тысячи слов": Орлова выложила трогательные семейные кадры

Звезда шоу "Дом-2" и счастливая мама Ольга Орлова запечатлела на видео своих любимых.

Телеведущая, актриса, певица Ольга Орлова в свои 45 выглядит молодо и привлекательно без пластики и новомодных операций красоты. Она обрела гармонию, реализовала сокровенные желания, осмелилась выйти замуж и родить, а теперь наслаждается моментами счастья.

Внутреннее спокойствие и душевная теплота отразились на ее лице наилучшим образом. Ольга Орлова снова ягодка, которая наполняется чувством любви, разделяя его со своими домочадцами. Это не только муж, сын и полугодовалая дочь. Это большая компания добродушных четвероногих друзей, которые горой стоят за хозяйку и никогда не оставляют в одиночестве.

Животные в семье звезды выполняют различные функции. Это не только хвостатые антидепрессанты, но и помощники по хозяйству. Собака артистки Дина вообще решила стать няней. Как только Ольга Орлова родила дочь Аню, у животного проявился к девочке интерес. Даже когда малышка спала, мохнатая няня строго охраняла ее покой.

В микроблоге телеведущая разместила трогательные семейные кадры. "Вместо тысячи слов..." — отметила звезда и оказалась права. Ольга Орлова сняла на видео, как дочка Аня и собака Дина легли рядышком, даря друг другу нежность.