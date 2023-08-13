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Воскресенье 13 августа

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"Вместо тысячи слов": Орлова выложила трогательные семейные кадры

"Вместо тысячи слов": Орлова выложила трогательные семейные кадры
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Звезда шоу "Дом-2" и счастливая мама Ольга Орлова запечатлела на видео своих любимых.

Телеведущая, актриса, певица Ольга Орлова в свои 45 выглядит молодо и привлекательно без пластики и новомодных операций красоты. Она обрела гармонию, реализовала сокровенные желания, осмелилась выйти замуж и родить, а теперь наслаждается моментами счастья.

Внутреннее спокойствие и душевная теплота отразились на ее лице наилучшим образом. Ольга Орлова снова ягодка, которая наполняется чувством любви, разделяя его со своими домочадцами. Это не только муж, сын и полугодовалая дочь. Это большая компания добродушных четвероногих друзей, которые горой стоят за хозяйку и никогда не оставляют в одиночестве.

Животные в семье звезды выполняют различные функции. Это не только хвостатые антидепрессанты, но и помощники по хозяйству. Собака артистки Дина вообще решила стать няней. Как только Ольга Орлова родила дочь Аню, у животного проявился к девочке интерес. Даже когда малышка спала, мохнатая няня строго охраняла ее покой.

В микроблоге телеведущая разместила трогательные семейные кадры. "Вместо тысячи слов..." — отметила звезда и оказалась права. Ольга Орлова сняла на видео, как дочка Аня и собака Дина легли рядышком, даря друг другу нежность.

13 августа 2023, 20:57
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ольги Орловой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Билан обрел друга, Орлова семью, а Моргенштерн опыт: Как звезды приютили бездомных животных

Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

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