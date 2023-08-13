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Воскресенье 13 августа

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"Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову

"Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову
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Народ ахнул от вида любимого сына актрисы. Елена Яковлева смирилась с неизбежным.

Повзрослевший наследник звезды сериала "Каменская" не соответствует общественным стандартам привлекательности, хотя природа наградила его приятной наружностью. Облик Дениса Шальных считают асоциальным из-за многочисленных татуировок по всему телу. Елена Яковлева позволила сыну экспериментировать с собой вопреки негодованию коллег, друзей и поклонников.

Шокирующие черные рисунки на коже стали лишь одним из этапов самовыражения парня. Увлечение бодибилдингом привело к нарастанию мышц и едва ли не фантастическому увеличению пропорций тела. Денис Шальных уже не может остановить процесс рискованного преображения. Но Елена Яковлева и не думает бить тревогу, ведь за образом неформала и агрессивно настроенного качка прячется светлый человек с большим сердцем.

На днях парень продемонстрировал в социальной сети новую прическу. Он показал на фото себя с короткими окрашенными волосами. Чьи-то золотые руки исполосовали голову. На макушке сын Елены Яковлевой теперь носит огромный выбритый крест.

Фото: Вконтакте

В описании к снимкам он добавил необычную просьбу. "Выпустите из Грин Долфина (вымышленной тюрьмы, — Прим. ред.), плиз", — написал Денис. Теперь у части поклонников его матери еще больше вопросов. На критику Елена Яковлева публично не реагирует, ведь интересы и счастье сына для нее в приоритете.

13 августа 2023, 11:59
Елена Яковлева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Вконтакте/Денис Шальных✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Cын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Сын Елены Яковлевой гладит кошку. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Денис Шальных в программе &quot;Секрет на миллион&quot;. Кадр НТВ/ntv.ru
Сын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789

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