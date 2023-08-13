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Воскресенье 13 августа

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Большое горе: умерла Наталия Королева

Большое горе: умерла Наталия Королева
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Смерть не щадит ни богатых, ни знаменитых. Она приходит за жертвой внезапно...

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – эту фраза из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" знают многие.

За 11 месяцев 2022 года в России умерло 1,7 млн человек. Для сравнения, за весь 2021 год — 2,4 млн, а 22 года назад, в 2000 году, — 2,225 млн. За пять минут, которые вы потратите на чтение этого материала, в России уйдут в мир иной еще 18 человек.

А 12 августа из госкорпорации "Роскосмос" пришла скорбная новость – не стало Наталии Королевой. Она преподавала, состояла в Союзе писателей, защитили докторскую диссертацию. И всю себя посвятила сохранению памяти о гениальном отце.

Основоположник пилотируемой космонавтики Сергей Королев умер 14 января 1966 года, успев закончить проекты создания орбитальной станции, полетов на Марс и Луну. "Тов. Королев был болен саркомой прямой кишки. Кроме того, у него имелись: атеросклеротический кардиосклероз, склероз мозговых артерий, эмфизема лёгких и нарушение обмена веществ. Ему была произведена операция удаления опухоли с экстирпацией прямой и части сигмовидной кишки. Смерть наступила от сердечной недостаточности (острая ишемия миокарда)", – сообщала советская печать о причинах болезни. С ним прощались в Доме Союзов, а урну с прахом похоронили в Кремлевской стене. О дате и месте похорон дочери ученого – Наталии Королевой – пока ничего не сообщается.

13 августа 2023, 06:57
Фото: shutterstock.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путин посетил Парк покорителей космоса в Энгельсе

Фото: saratov.gov.ru
Фото: saratov.gov.ru
Фото: duma.gov.ru
Фото: saratov.gov.ru

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