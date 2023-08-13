Большое горе: умерла Наталия Королева

Смерть не щадит ни богатых, ни знаменитых. Она приходит за жертвой внезапно...

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – эту фраза из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" знают многие.

За 11 месяцев 2022 года в России умерло 1,7 млн человек. Для сравнения, за весь 2021 год — 2,4 млн, а 22 года назад, в 2000 году, — 2,225 млн. За пять минут, которые вы потратите на чтение этого материала, в России уйдут в мир иной еще 18 человек.

А 12 августа из госкорпорации "Роскосмос" пришла скорбная новость – не стало Наталии Королевой. Она преподавала, состояла в Союзе писателей, защитили докторскую диссертацию. И всю себя посвятила сохранению памяти о гениальном отце.

Основоположник пилотируемой космонавтики Сергей Королев умер 14 января 1966 года, успев закончить проекты создания орбитальной станции, полетов на Марс и Луну. "Тов. Королев был болен саркомой прямой кишки. Кроме того, у него имелись: атеросклеротический кардиосклероз, склероз мозговых артерий, эмфизема лёгких и нарушение обмена веществ. Ему была произведена операция удаления опухоли с экстирпацией прямой и части сигмовидной кишки. Смерть наступила от сердечной недостаточности (острая ишемия миокарда)", – сообщала советская печать о причинах болезни. С ним прощались в Доме Союзов, а урну с прахом похоронили в Кремлевской стене. О дате и месте похорон дочери ученого – Наталии Королевой – пока ничего не сообщается.