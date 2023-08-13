"В течение двух лет услышим о громком разводе ": над браком певицы Глюкозы нависла угроза

Артистка замужем за предпринимателем Александром Чистяковым с 20 лет.

Несмотря на большую разницу в возрасте (супруг старше певицы на 13 лет), пара до сих пор вместе и воспитывает двоих дочерей – Лидию и Веру. Знаменитость не раскрывает подробности отношений с мужем, но в одном из интервью признавалась, что они посещали семейного психолога.

Астролог и нумеролог Дмитрий Шимко считает, что Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вступила в брак не совсем со своим человеком. Согласно его расчетам, девушка должна была встретить мужчину жизни в период 21-22 лет, а со своим нынешним супругом она познакомилась будучи еще совсем юной.

Шимко отметил, что в этом случае Александр Чистяков был дан Глюкозе для рождения ребенка. Сейчас отношения между певицей и мужем находятся в переломной точке.

"Она зашла во второе свое предназначение с 36 до 48 лет. И это предназначение у нее раскрывается как назначение истинных талантов, которые заложены в точке рождения. Все, что было до 36, считывается как ложный путь", – рассказал Дмитрий Шимко.

По словам астролога, сейчас в жизни Глюкозы важная четырехлетка, в течение которой артистке предстоит трансформироваться. Однако есть нюанс: успех в назначении истинных талантов раскроется только при условии удачи в личной жизни.

"А тот союз, который у нее длится с 2006 года, уже не может выглядеть качественным на данный момент, потому что он кризисный, начиная с 33 ее лет. Союз выглядит как кризисный. Не исключено, что в течение двух лет родит ребенка и исправит кризис, зайдет в тему талантов. Либо в течение двух лет услышим о громком разводе или о кризисных моментах, которые выйдут в публичное поле", – поделился мнением Дмитрий Шимко.