Синяк под глазом и перемотанная голова: Наталья Штурм ужаснула своим видом

Пока в российском шоу-бизнесе бушует скандал с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, певица Наталья Штурм решила отрезать у себя все лишнее.

Звезда захотела усовершенствовать лицо и тело на радость поклонникам. Артистка и раньше не стеснялась публиковать откровенные фотографии, провоцируя пользователей Сети на неоднозначную реакцию.



Например, певица без стеснения могла снять белье, обмазать свою грудь йогуртом и показать это в своих социальных сетях. Также Наталья Штурм провоцировала поклонников, надевая короткие юбки и кофты с декольте до пупа. По мнению многих, женщине, у которой уже есть внук, подобным образом вести себя не пристало.

Но 57-летняя исполнительница хита "Школьный вальс" считает по-другому. И теперь Наталья Штурм планирует сделать свое тело еще лучше, чтобы ни у кого не возникло даже мысли усомниться в ее красоте в 57 лет.

О предстоящей пластике артистка рассказала в личном блоге. "Височный лифтинг (опущение внешнего края век), липосакция и липофилинг (придает ягодицам желаемую, круглую форму", – поделилась звезда.

Судя по всему, вмешательство прошло успешно, но теперь Наталье Штурм предстоит длительное восстановление. В своем блоге артистка поделилась кадрами постоперационного периода: синяки под глазами, замотанная бинтами голова. Певица ужаснула своим видом подписчиков, который восхитились ее смелостью.