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Суббота 12 августа

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Стало известно, что сгубило Мирошниченко, Васильеву и Борисову

Стало известно, что сгубило Мирошниченко, Васильеву и Борисову
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В начале августа ушли из жизни сразу несколько известных людей: Юлия Борисова, Вера Васильева, Ирина Мирошниченко, композитор Александр Колкер, "голос эпохи" переводчик Леонид Володарский.

Тут же поползли слухи о "черном месяце", который всегда забирает много жизней. Однако, вопреки заблуждению, август в России всегда считался месяцем сбора урожая, а значит, временем надежд на спокойную сытую зиму.

Однако август этого года в европейской части России выдался особенным. Пришла изматывающая жара, столбики термометров поднялись выше 30 градусов, стояла удушающая жара.

Врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов отметил, что для пожилых людей подобная погода крайне опасна. "Их свела в могилу жара начала августа", – уверен специалист.

Однако, по его словам, не стоит думать, что виновато именно солнце-убийце. Все работает немного по-другому. С возрастом организму сложнее адаптироваться к перепаду температур, и даже незначительный для молодежи скачок для человека в возрасте может стать роковым.

"Снижается объем потоотделения. Нарушается постоянство внутренней среды, работа центров мозга, которые занимаются терморегуляцией тела. А там рядом – центры дыхания, регуляции всех жизненно важных функций. В жару вся эта биологическая конструкция перегревается и накопленные с возрастом болезни резко обостряются", – говорит Валерий Новоселов.

Вот так стало известно, что, возможно, сгубило 81-летнюю Ирину Мирошниченко, 98-летнюю Юлию Борисову и 97-летнюю Веру Васильеву.

12 августа 2023, 13:56
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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