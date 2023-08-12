"Высказался очень жестко, погнал на нее": Дарья Мороз угодила в скандал

Дизайнер Александр Арутюнов рассказал о скандале с Дарьей Мороз.

По словам кутюрье, он очень трепетно относился к актрисе, которую считал своей музой и другом. Александр Арутюнов сравнил артистку с Тильдой Суинтон, отметив, что андрогинность обеих ему очень нравится.

Дизайнер подчеркнул, что не одевает актрис, практикует подобное очень редко. Но с Дарьей Мороз ему захотелось поработать. Кутюрье бесплатно предоставлял актрисе одежду из своих коллекций для выходов на мероприятия и красные дорожки. Да и в целом их связывало приятельство.

Однако хорошие отношения закончились два года назад. Александр Арутюнов рассказал, что команда звезды заверила его, якобы очередной наряд не будет задействован в коммерческой съемке, а только в частном мероприятии. В итоге через некоторое время он увидел одежду, которую предоставил, в рекламе.

Дизайнера очень задел этот момент, ведь он специально уточнял, и ему, получается, соврали. Арутюнов в порыве ярости написал Мороз, высказал свои претензии, но она его не поддержала и заблокировала. По словам дизайнера, если бы актриса по-человечески к нему обратилась, он был бы не против.

"Мое хорошее отношение к Даше обернулось мне боком. Я высказался очень жестко, погнал на нее", – рассказал Арутюнов о скандале с Мороз.