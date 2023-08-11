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Пятница 11 августа

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Боярская и Матвеев уединились на природе

Боярская и Матвеев уединились на природе
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Супружеская чета отправилась на отдых на Алтай.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская, как и многие россияне, в этом году предпочли отдых на Алтае. Пара уединилась на природе, поделившись с поклонниками несколькими снимками из отпуска.

Артисты позируют на фоне живописных природных ландшафтов. При этом, судя по всему, пара предпочла роскошному отдыху жизнь в палатках. Детей на снимках не видно – возможно, пара решила устроить себе отпуск только вдвоем.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская – одна из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Супруги предпочитают не рассказывать подробности личной жизни и не афишируют семейную жизнь. Они воспитывают двоих детей – 11-летнего Андрея и 5-летнего Мишу.

В одном из интервью Максим Матвеев признался, что готовился к родам. Он прошел курсы по осознанным родам вместе с Елизаветой Боярской, и это тот опыт, который должен пережит каждый мужчина.

Помимо этого, по словам актера, они с женой не придают большого значения романтике. Артист часто дарит супруге цветы, но для него это само собой разумеющееся.

11 августа 2023, 21:33
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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