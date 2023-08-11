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Пятница 11 августа

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Вместо мамы: Брутян взяла шефство над детьми Муцениеце

Вместо мамы: Брутян взяла шефство над детьми Муцениеце
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Наследники Агаты Муцениеце проводят время с семьей Павла Прилучного.

Популярные российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году, познакомившись на съемках фильма "Закрытая школа". Их семейное счастье продлилось девять лет и даже наличие двоих детей не спасло брак от распада. Наследники остались с мамой, а у папы в прошлом году появилась новая семья.

Актриса Зепюр Брутян тоже успела подарить Павлу Прилучному малыша. Однако одна поладила и с его детьми от первого брака. Недавно они большой компанией ездили на отдых, пока Агата Муцениеце гуляла по Италии в гордом одиночестве и показывала поклонникам Пизу.

Зепюр Брутян уже успела взять шефство над детьми Агаты Муцениеце. Она вместо родной мамы решила обучить дочь актрисы кулинарному мастерству. На видео, опубликованном Пятым каналом, видно, как наследница Павла Прилучного от первого брака и его вторая жена вместе готовят у плиты.

Ролик, кстати, получился довольно милым. Дочь Агаты Муцениеце с детства учится хорошим манерам. Ухаживает за братом и отцом. Вместе с Зепюр Брутян девочка готовит сразу несколько блюд – омлет с колбасками, рулетики – и сервирует стол. Примечательно, что для маленького малыша Павел Прилучный не нанимает няньку, домашнее хозяйство полностью ведет его супруга.

11 августа 2023, 13:54
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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