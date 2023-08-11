"Вся страна предала": Вайкуле назвала россиян рабами

Лайма Вайкуле записала жесткое обращение к народу.

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в очередной раз разразилась гневной тирадой в адрес россиян. Ролик с жестким обращением к народу активно распространяется в социальных сетях. На видео певица продемонстрировала многомиллионной аудитории всю свою русофобию.

По словам исполнительницы, у нее сложилось впечатление, будто бы "вся страна предала", вероятно, ее с подругой Аллой Пугачевой и другими беглыми звездами, наплевавшими на Россию. При этом артистка заявила, мол ей наплевать на критикой и она не обращает на них внимания, хотя зачем-то записала почти двухминутный ролик.

Как отмечает телеканал "Царьград", Лайма Вайкуле выразила уверенность, что после окончания геополитических событий в регионе те самые "предатели" переметнутся к ней "с опущенными головами" и скажут, что всегда ее поддерживали.

В то же время певица назвала россиян рабами и противными людьми. Как уточняет ОСН, комментаторы в социальных сетях оказались недовольными резкими хамскими высказываниями главной юрмальской достопримечательности. Лайме Вайкуле напомнили, что если она против СВО, то могла бы один раз высказать свою позицию, а не записывать постоянно русофобские ролики.

К слову, в очередной скандал Лайма Вайкуле угодила совсем недавно, когда организовала фестиваль с целью профинансировать ВСУ. На шабаш явилась и Алла Пугачева с мужем-иноагентом.