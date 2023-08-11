Панихида на проклятом месте: где умершей Васильевой заказан ритуал

Умерла актриса Вера Васильева Тесты Странный челлендж Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Дочь Маликова застали с бокалом в центре МосквыДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы

Лента новостей

Пятница 11 августа

11:40Панихида на проклятом месте: где умершей Васильевой заказан ритуал 10:00Звезды 90-х и 2000-х устраивают бесплатное музыкальное шоу 09:37Voyah Free: небесное зеркало 08:22Стоимость набора для заготовок из квашеной капусты подсчитали эксперты 08:19"Старушка" не сдает позиций: пережившая реанимацию Мадонна выставила напоказ свои прелести 06:29"Куча травм мешает": вскрылись причины неудач Бузовой с мужчинами 04:25Режиссер русской версии "Постучись в мою дверь" сравнил сериал с "Гамлетом" Шекспира 02:10Нападение косаток на яхту у берегов Португалии сняли на видео 00:02"Ему со своей Мороз было намного проще": названа причина развода Богомолова с Собчак 23:50"Жизнь на до и после разделилась": Ксения Собчак сделала признание о личном 22:26Пропавшая из "Уральских пельменей" красотка стала неузнаваема: Как вам? 20:29"Я вижу взрыв": пугающее предсказание российского Нострадамуса 18:32"Лает как собака": Тодоренко о промахнувшемся мимо горшка сыне 16:33"Хотел расстаться с женой": принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи 14:51Под Самарой перевернулась автоцистерна 14:43Тяжелобольной Бари Алибасов отказывается от лечения: Шлет всех подальше 14:41Причиной пожара в квартире в подмосковном Красногорске стал дезодорант 13:54Кого чаще "кидают" при сделках с недвижимостью: психологический портрет 13:51После взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести 13:33Фото изувеченной после ДТП Лады Дэнс попали в Сеть 13:03"Как с похмелья": взъерошенная Дапкунайте шокировала публику 08:02"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок 06:03Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом 04:30Как правильно хранить хлеб в пакете: видеоинструкция 02:09Муж сидит на сайтах знакомств: причины и последствия 00:04"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября 23:36В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе 20:09"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех 20:03Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку 19:29"Я долго ждал этого момента": Роман Костомаров начал бегать с новыми "ногами" 18:16"Хохот скотоподобной публики": заявлено о триумфе Собчак 17:17Адвокат певицы Славы намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова 16:42Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи 14:58Как помирить Пугачеву и Ротару: объяснила психолог 14:11Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева 13:23Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера 10:11Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 09:22"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем 08:14Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака 06:23"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике 04:30Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска 02:16Почему дети врут? Отвечает эксперт 00:04От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе? 23:50"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте 23:04"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков 21:16Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 20:04Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова 18:48"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 17:27"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник 15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Панихида на проклятом месте: где умершей Васильевой заказан ритуал

Панихида на проклятом месте: где умершей Васильевой заказан ритуал
110

Звезда кино СССР Вера Васильева умерла совершенно внезапно. Три советские актрисы ушли одна за другой.

Первая отошла в мир иной Ирина Мирошниченко. Ее похоронили 7 августа, а на следующий день скончалась всесоюзная любимица Юлия Борисова. Цепочку странных смертей замкнула Вера Васильева. Внезапное ухудшение состояния привело к остановке сердца 9 числа.

Прощание с ней начнется в субботу в Театре Сатиры. Предать тело земле решено на Новодевичьем кладбище, передает "Радио 1".

Вера Васильева будет похоронена после отпевания. Церковный ритуал заказан в Храме Христа Спасителя, который стоит на мистическом участке. Раньше он назывался Чертольем, представляя собой глубокий овраг с протекающей вдоль зловонной рекой, где будто бы обитала нечисть.

При Иоанне Грозном в Чертолье стоял монастырь, который перенести решил лишь император Николай I, причем против воли священнослужителей. По известной легенде, возмущенная игуменья прокляла территорию, когда покидала обитель, а все попытки облагородить участок и сделать прибыльным были тщетны.

Бытует мнение, что Храм Христа Спасителя стал попыткой остановить чертовщину, да и место специально отмаливали. Но прошлого не воротишь, а 12 августа на проклятом месте будет панихида по советской актрисе. Учитывая, что Вера Васильева умерла по загадочному стечению обстоятельств, старинная легенда все меньше кажется простой выдумкой.

11 августа 2023, 11:40
Вера Васильева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Русская семерка✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Рокеры спели в храме Христа Спасителя

Вокалист Янош Кобор во время выступления в храме
Басистка венгерской рок-группы
Выступление "Омеги" прошло под аккомпанемент хора и оркестра
Одна из наиболее известных венгерских рок-групп была основана в 1962 году
Ей удалось добиться международного признания, а композиция "Девушка с жемчужными волосами" вошла в списки самых красивых рок-баллад

По теме

Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева

Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева

Звезды 90-х и 2000-х устраивают бесплатное музыкальное шоу

Звезды 90-х и 2000-х устраивают бесплатное музыкальное шоу
Все новое – это хорошо забытое старое, поэтому кумиры минувших дней могут претендовать на возвращение в музыкальные чарты, если постараются. За два десятка лет они постепенно утратили фирменный лоск, да и вспоминают о них сейчас гораздо реже.

"Старушка" не сдает позиций: пережившая реанимацию Мадонна выставила напоказ свои прелести

"Старушка" не сдает позиций: пережившая реанимацию Мадонна выставила напоказ свои прелести
Мадонна Луиза Чикконе женщина в почтенном возрасте, но есть у нее еще порох в пороховницах! Несколько недель назад американская певица итальянского происхождения была госпитализирована в больницу в бактериальной инфекцией неясного происхождения.

"Куча травм мешает": вскрылись причины неудач Бузовой с мужчинами

"Куча травм мешает": вскрылись причины неудач Бузовой с мужчинами
Девушка строила-строила любовь на шоу "Дом-2", да так и не построила. Артистка во всех интервью говорит, что мечтает о крепком надежном мужчине рядом.

"Ему со своей Мороз было намного проще": названа причина развода Богомолова с Собчак

"Ему со своей Мороз было намного проще": названа причина развода Богомолова с Собчак
Психолог Вероника Степанова в очередном видео про Ксению Собчак раскрыла вероятную причину, по которой телеведущая может расстаться с мужем. Психолог не скрывает, что испытывает к журналистке двойственные чувства.

"Жизнь на до и после разделилась": Ксения Собчак сделала признание о личном

"Жизнь на до и после разделилась": Ксения Собчак сделала признание о личном
Вечер у знаменитости выдался эмоциональным. Ксения Собчак обещала позже рассказать все в деталях. Публичные люди вынуждены прятаться за масками, чтобы скрывать слезы отчаяния, тревогу за будущее.

Выбор читателей

09/08СрдПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи 09/08Срд"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех 09/08СрдУшли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева 09/08Срд"Хохот скотоподобной публики": заявлено о триумфе Собчак 09/08СрдВолочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку 09/08Срд"Я долго ждал этого момента": Роман Костомаров начал бегать с новыми "ногами"