"Жизнь на до и после разделилась": Ксения Собчак сделала признание о личном

Вечер у знаменитости выдался эмоциональным. Ксения Собчак обещала позже рассказать все в деталях.

Публичные люди вынуждены прятаться за масками, чтобы скрывать слезы отчаяния, тревогу за будущее. Иногда даже блаженство нужно утаить, чтобы в душу не плюнули. Быть российской звездой — значит соответствовать имиджу богатой, знаменитой и не такой, как все.

Ксения Собчак, что примечательно, ломает стереотипы шоу-бизнеса. Она осмеливается и без макияжа показаться, и сказать о себе пару ласковых. Хитрость не мешает ей оставаться "земной", пока другие преисполнены пафоса.

На ночь глядя она написала пост в телеграм-канале с нетривиальным для знаменитости содержанием. Ксения Собчак сделала признание о личном. На эмоциях она рассказала о впервые попробованном редком десерте и преподнесла эту новость как персональный прорыв.

Из, казалось бы, не заслуживающей огласки мелочи, журналистка извлекла повод для большой радости. Свой образ "блондинки в шоколаде" она переросла. Счастье в простом, его лишь надо заметить и почувствовать.

"У меня тут жизнь на до и после разделилась. Я попробовала шоколадную пиццу. Не спешите осуждать)) Хорошенько наслажусь гастрономическим открытием и сдам вам явки-пароли", — объявила поклонникам Ксения Собчак.