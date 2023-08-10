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Четверг 10 августа

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Пропавшая из "Уральских пельменей" красотка стала неузнаваема: Как вам?

Пропавшая из "Уральских пельменей" красотка стала неузнаваема: Как вам?
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Юлия Михалкова покинула коллектив шоу "Уральские пельмени" в 2019 году. Телезрители запомнили ее беспечной и соблазнительной хохотушкой. С тех пор многое изменилось.

Легкой сатире, иронично-доброй, едкой и меткой шутке всегда откликалось сердце русского человека. Порой в театрально-фантастических миниатюрах на злобу дня видели больше простых истин, чем слышали от мировых авторитетов. Оттого шоу "Уральские пельмени" так полюбилось россиянам, которые устали от серости, страха и страданий.

За годы профессионального развития команда актеров завоевала огромную популярность у публики. Смотреть новый выпуск шоу "Уральские пельмени" стали собираться целыми семьями. Это заслуга каждого, кто возводил по кирпичикам этот проект. Немалую роль сыграла и экс-участница Юлия Михалкова. Хлопая ресницами и постукивая на сцене каблуками, она подарила массу улыбок, а мужчины стали называть девушку секс-символом.

Уволившись из шоу "Уральские пельмени", она нашла отдушину в театре, где работает актрисой, а еще занялась волонтерством в экологической сфере. Теперь она по-прежнему красотка, только более опытная и серьезная.

А недавно Юлия Михалкова вдруг стала неузнаваема. Она изменила имидж так, что вместо кокетливой модели в ней признали учительницу и офисного руководителя. Звезда спрятала роскошные локоны под примитивным коротким париком и надела заурядные очки, а затем сделала фото и показала себя в телеграм-канале.

"Примеряю разные образы, как вам?)" — спрашивает актриса из шоу "Уральские пельмени" у подписчиков. Самые преданные отвечают, что смотреть на нее всегда приятно.

10 августа 2023, 22:26
Кадр из шоу "Уральские пельмени", Youtube
Телеграм-канал Юлии Михалковой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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