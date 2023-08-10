Умерла актриса Вера Васильева Тесты Странный челлендж Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Дочь Маликова застали с бокалом в центре МосквыДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы

Лента новостей

Четверг 10 августа

18:32"Лает как собака": Тодоренко о промахнувшемся мимо горшка сыне 16:33"Хотел расстаться с женой": принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи 14:51Под Самарой перевернулась автоцистерна 14:43Тяжелобольной Бари Алибасов отказывается от лечения: Шлет всех подальше 14:41Причиной пожара в квартире в подмосковном Красногорске стал дезодорант 13:54Кого чаще "кидают" при сделках с недвижимостью: психологический портрет 13:51После взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести 13:33Фото изувеченной после ДТП Лады Дэнс попали в Сеть 13:03"Как с похмелья": взъерошенная Дапкунайте шокировала публику 08:02"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок 06:03Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом 04:30Как правильно хранить хлеб в пакете: видеоинструкция 02:09Муж сидит на сайтах знакомств: причины и последствия 00:04"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября 23:36В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе 20:09"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех 20:03Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку 19:29"Я долго ждал этого момента": Роман Костомаров начал бегать с новыми "ногами" 18:16"Хохот скотоподобной публики": заявлено о триумфе Собчак 17:17Адвокат певицы Славы намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова 16:42Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи 14:58Как помирить Пугачеву и Ротару: объяснила психолог 14:11Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева 13:23Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера 10:11Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 09:22"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем 08:14Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака 06:23"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике 04:30Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска 02:16Почему дети врут? Отвечает эксперт 00:04От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе? 23:50"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте 23:04"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков 21:16Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 20:04Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова 18:48"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 17:27"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник 15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая 15:36Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи" 14:29Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Лает как собака": Тодоренко о промахнувшемся мимо горшка сыне

"Лает как собака": Тодоренко о промахнувшемся мимо горшка сыне
276

Звездная мама двоих детей Регина Тодоренко презентовала младшего наследника.

История рождения второго сына этой чудесной женщины тянет на целую книгу. Звезда шоу "Орел и решка" произвела на свет малыша по имени Мир в бассейне с водой. В это время на нее смотрел трехлетний сын Майкл. Вспоминая процесс, Регина Тодоренко призналась, что испытала возбуждение. Роды, по ее словам, не медицинская процедура, а явление сексуальной жизни.

Ведущая уже переквалифицировалась в писательницу. Если и выпустит бестселлер о случившемся инциденте, наверняка не хуже Пушкина. Ну а пока нам остается наслаждаться лишь краткими весточками о жизни сладкого крохи. С такой мамой, как Регина Тодоренко, мальчик растет в шоколаде.

"Сын становится самостоятельным. Уже болтает: "папа", "ба-бах", "туда", "дай", "на", "папа там", "баба", "отой (открой)", и лает как собака. Начал есть ложкой (как на видео), вилкой лучше. Делает делишки на горшок пока через раз, но удивляется и радуется", — представила ребенка во всей красе Регина Тодоренко.

В планах у знаменитой мамы поиграть с чадом в сложные игры. "Как же меня радует, что сейчас можно получить информацию в течение часа, а ведь раньше все мы ходили в библиотеку", — отметила телезвезда.

Ранее "Дни.ру" писали, что ее старший сын Майкл в три года узнал разницу между мальчиками и девочками. Регина Тодоренко обеспечила наследника тематической литературой и показала картинки. А муж звезды Влад Топалов прочитал ребенку лекции об интимной гигиене.

10 августа 2023, 18:32
Регина Тодоренко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Регины Тодоренко• Требует проверки

Фоторепортаж

Тодоренко родила под гипнозом, Волочкова – с особой свечкой: у кого из звезд были необычные роды

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Задержка": с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту

"Хотел расстаться с женой": принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи

"Хотел расстаться с женой": принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи
Развод после головокружительной страстной любви кажется настоящим кошмаром. Немногие могут выдержать его без слез и потясений. Неужели принц Гарри и Меган Маркл все-таки перечеркнут все, что было? Их история любви начиналась, словно в сказке.

Тяжелобольной Бари Алибасов отказывается от лечения: Шлет всех подальше

Тяжелобольной Бари Алибасов отказывается от лечения: Шлет всех подальше
Бари Алибасов не может нормально есть. Заслуженный артист России Бари Алибасов в последние годы испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Фото изувеченной после ДТП Лады Дэнс попали в Сеть

Фото изувеченной после ДТП Лады Дэнс попали в Сеть
На прошлой неделе звезда 90-х разбилась в ДТП. Последние несколько дней поклонники переживают за здоровье любимой артистки и ждут, когда она выйдет на связь из больницы.

"Как с похмелья": взъерошенная Дапкунайте шокировала публику

"Как с похмелья": взъерошенная Дапкунайте шокировала публику
Ингеборга Дапкунайте появилась в компании российских звезд. Литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте снискала славу именно в России, она добилась больших успехов в карьере и нажила огромную армию поклонников.

"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех

"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех
В эфире ютуб-шоу блогерши забыли о рамках приличия. Певец Алексей Чумаков попал под раздачу. Неприятные казусы, когда люди нарушают чужие границы, встречаются довольно часто.

Выбор читателей

09/08СрдПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи 08/08ВтрТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 09/08Срд"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех 09/08СрдГоре: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 09/08СрдУшли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева 08/08Втр"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков