"Лает как собака": Тодоренко о промахнувшемся мимо горшка сыне

Звездная мама двоих детей Регина Тодоренко презентовала младшего наследника.

История рождения второго сына этой чудесной женщины тянет на целую книгу. Звезда шоу "Орел и решка" произвела на свет малыша по имени Мир в бассейне с водой. В это время на нее смотрел трехлетний сын Майкл. Вспоминая процесс, Регина Тодоренко призналась, что испытала возбуждение. Роды, по ее словам, не медицинская процедура, а явление сексуальной жизни.

Ведущая уже переквалифицировалась в писательницу. Если и выпустит бестселлер о случившемся инциденте, наверняка не хуже Пушкина. Ну а пока нам остается наслаждаться лишь краткими весточками о жизни сладкого крохи. С такой мамой, как Регина Тодоренко, мальчик растет в шоколаде.

"Сын становится самостоятельным. Уже болтает: "папа", "ба-бах", "туда", "дай", "на", "папа там", "баба", "отой (открой)", и лает как собака. Начал есть ложкой (как на видео), вилкой лучше. Делает делишки на горшок пока через раз, но удивляется и радуется", — представила ребенка во всей красе Регина Тодоренко.

В планах у знаменитой мамы поиграть с чадом в сложные игры. "Как же меня радует, что сейчас можно получить информацию в течение часа, а ведь раньше все мы ходили в библиотеку", — отметила телезвезда.

Ранее "Дни.ру" писали, что ее старший сын Майкл в три года узнал разницу между мальчиками и девочками. Регина Тодоренко обеспечила наследника тематической литературой и показала картинки. А муж звезды Влад Топалов прочитал ребенку лекции об интимной гигиене.