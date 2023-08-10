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Четверг 10 августа

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"Хотел расстаться с женой": принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи

"Хотел расстаться с женой": принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи
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Развод после головокружительной страстной любви кажется настоящим кошмаром. Немногие могут выдержать его без слез и потясений. Неужели принц Гарри и Меган Маркл все-таки перечеркнут все, что было?

Их история любви начиналась, словно в сказке. Тонкая вуаль нежности, тепла, ласки окутала двух людей из разных миров, которые сделали друг друга счастливыми всему наперекор. До знакомства с женой принц Гарри уже вдоволь нагулялся, чтобы завязать с холостяцкой жизнью. Ну а Меган Маркл к тому времени набила шишек в первом браке и набралась уму-разуму.

В день свадьбы голубки сияли ярче звезд. Актриса очарованно смотрела на королевского внука, а он не мог ей налюбоваться. Однако спустя пять лет брака принц Гарри стал выглядеть на фото с Меган Маркл все более хмурым. А на днях и вовсе улетел в Японию без жены, а затем запланировал Сингапур.

Поклонники заподозрили герцога и герцогиню Сассекскую в ссоре из-за королевской семьи Британии. Поговаривают, с подачи властной родни в отношениях пошла трещина.

К такому выводу склоняется и шоумен Георгий Иващенко. Он полагает, что Меган Маркл и принц Гарри рискуют разойтись насовсем, ведь утраченная репутация и финансовые неурядицы способны навести на мысли о разводе.

"Будет очень обидно, если принц останется и без жены, и без королевского статуса, и без денег. Возможно, он хотел расстаться с женой", — поделился мнением мужчина.

10 августа 2023, 16:33
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Patrick van Katwijk/www.globallookpress.com
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