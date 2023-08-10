Тяжелобольной Бари Алибасов отказывается от лечения: Шлет всех подальше

Бари Алибасов не может нормально есть.

Заслуженный артист России Бари Алибасов в последние годы испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Творческая карьера уже давно позади, и продюсер группы "На-на" предпочитает уделять время себе любимому. Меж тем, несмотря на огромные проблемы с организмом, композитор отказывается от лечения.

Об этом рассказал наследник звезды Бари Алибасов-младший. Он подчеркнул, что здоровье отца особенно ухудшилось после употребления средства для прочистки труб "Крот". К слову, многие люди не верят, что продюсер реально выпил техническую жидкость, обвиняя его в дешевом пиаре.

Сегодня Бари Алибасов не может даже нормально есть. Сын отметил, что на день рождения купил для отца всяких деликатесов, в том числе, дорогущий стейк из японской говядины. Однако для пищеварительной системы композитора это оказалось неподъемной задачей.

По словам весьма недовольного сына, стейк за 15 тысяч пришлось пустить на фарш. Он добавил, что в процессе заживления ран от "Крота" в пищеводе артиста образовались наросты, которые сузили проток. Теперь туда не проходит даже взрослый эндоскоп.

"Папа делает с этой ситуацией то же самое, что и делал в последние 70 лет: шлет всех подальше", – посетовал Бари Алибасов-младший.

Он также заявил, что история с "Кротом" была не пиаром, а настоящей трагедией. При этом наследник звезды согласился, что Бари Алибасов – "подлый пиарщик".