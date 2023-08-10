Фото изувеченной после ДТП Лады Дэнс попали в Сеть

На прошлой неделе звезда 90-х разбилась в ДТП.

Последние несколько дней поклонники переживают за здоровье любимой артистки и ждут, когда она выйдет на связь из больницы. Сейчас Лада Дэнс находится в частной клинике, куда ее перевезли через пару дней после аварии. В медицинском учреждении звезда проведет минимум неделю, но о полном выздоровлении пока говорить рано.

Наконец в Сети появились снимки, которые позволяют оценить масштаб последствий ДТП – хотя бы частично. На кадрах изувеченная Лада Дэнс показывает травмы: через бинт на лбу проступает кровь, также кровоподтеки видны в области виска. На второй фотографии голову артистки уже обрабатывают медики.

"Царьград" сообщает, что сегодня певица уже смогла пообщаться с родственниками. В настоящее время врачи решают, нужны ли артистке косметические процедуры, чтобы восстановить поврежденные части лица. По данным RT, в больнице Ладе Дэнс провели две операции на лице.

Страшное ДТП произошло в Подмосковье в минувшие выходные. Артистка возвращалась домой после выступления на корпоративе. Машина такси, в которой ехала певица, вылетела в кювет после столкновения с авто, которые попали в аварию некоторое время назад.