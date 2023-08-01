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Вторник 1 августа

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"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике

"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике
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Бывшая участница группы "ВИА Гра" попала впросак. Вера Брежнева даже заплакала.

Любительница вилять бедрами в откровенном мини, которая увела Константина Меладзе из семьи, снова на повестке дня. В Сети бурно обсуждают, как Вера Брежнева внезапно забыла украинский язык, пытаясь произнести речь на перед большой аудиторией.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", певица так и не смогла выразиться на родном языке достойно, поэтому перешла на русский. Примечательно, что события разворачивались на фестивале "Рандеву", который организовала Лайма Вайкуле в Юрмале.

Россияне принялись корить партнершу Константина Меладзе за плохое знание украинского и якобы неискренние слова на русском. Тем, для кого Вера Брежева своего авторитета не растеряла, тоже досталось.

"И публике это понравилось? Провал Брежневой они считают откровением? Смешно, просто смешно", — отреагировали в комментариях.

Сообщается, что после конфуза с монологом Вера Брежнева исполнила две песни. Одна из них прозвучала-таки на украинском языке.

Напомним, в СМИ продолжают муссировать слухи о разводе звездной блондинки с Константином Меладзе. Однако судить об этом не имеет смысла, так как официальных подтверждений от супругов не поступало. Вера Брежнева предпочитает игнорировать сплетни о своей личной жизни.

1 августа 2023, 16:30
Вера Брежнева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Нетребко мыла полы, а Брежнева работала прислугой: 5 российских певиц с "грязным" прошлым

Анна Нетребко. Фото: Sergei Aristarkhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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