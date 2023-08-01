"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике

Бывшая участница группы "ВИА Гра" попала впросак. Вера Брежнева даже заплакала.

Любительница вилять бедрами в откровенном мини, которая увела Константина Меладзе из семьи, снова на повестке дня. В Сети бурно обсуждают, как Вера Брежнева внезапно забыла украинский язык, пытаясь произнести речь на перед большой аудиторией.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", певица так и не смогла выразиться на родном языке достойно, поэтому перешла на русский. Примечательно, что события разворачивались на фестивале "Рандеву", который организовала Лайма Вайкуле в Юрмале.

Россияне принялись корить партнершу Константина Меладзе за плохое знание украинского и якобы неискренние слова на русском. Тем, для кого Вера Брежева своего авторитета не растеряла, тоже досталось.

"И публике это понравилось? Провал Брежневой они считают откровением? Смешно, просто смешно", — отреагировали в комментариях.

Сообщается, что после конфуза с монологом Вера Брежнева исполнила две песни. Одна из них прозвучала-таки на украинском языке.

Напомним, в СМИ продолжают муссировать слухи о разводе звездной блондинки с Константином Меладзе. Однако судить об этом не имеет смысла, так как официальных подтверждений от супругов не поступало. Вера Брежнева предпочитает игнорировать сплетни о своей личной жизни.