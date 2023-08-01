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Вторник 1 августа

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"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви

"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви
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Психолог раскрыла проблему Егора Крида.

Популярный российский рэп-исполнитель Егор Крида является одним из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса. Он даже принял участие в одноименном шоу на телеканале ТНТ, однако так и не смог построить семью.

Егор Крид родился в музыкальной семье, было очевидно, что он пойдет по стопам родителей. И действительно, в 2011 году юноша начал сольную карьеру, через год перешел под покровительство лейбла Black Star. Однако спустя семь лет плодотворной работы не стал продлевать контракт.

Несмотря на высокие творческие успехи, с личной жизнью 29-летней звезде не везет. Почему Егор Крид не может найти свою любовь, объяснила психолог Ирина Рейнбах. В интервью Пятому каналу она напомнила о взаимоотношениях исполнителя с отцом.

По словам эксперта, отец воспитывал сына в условиях финансовой несвободы, поэтому Егор Крид был вынужден зарабатывать сам. Со временем у звезды могла сложиться мнение, мол он "нужен только ради денег", полагает эксперт.

Психолог подчеркнула, что подобное отношение к деньгам как раз и может мешать певцу построить полноценную семью. Егору Криду якобы может казаться, что он сам как личность никому не нужен.

1 августа 2023, 16:00
Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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