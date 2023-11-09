Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Четверг 9 ноября

17:04Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой 15:57НЕО: ресторан неорусской кухни открыли на вершине "Атома" 15:26Буланова раскрыла неприятную правду о рухнувшем браке 14:29Кроватка уже мала: жена Прилучного показала умилительные кадры с сыном 13:50Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным: кто он 12:15Гонорары не мотивируют: уехавшая Орбакайте отказалась сниматься в России 11:23Мамино счастье: Арнтгольц опубликовала редкий снимок с подросшим сыном 10:19Переживший утрату Билан уехал из России 08:03Тренды российского кино: 7 векторов развития 07:48Синдром "бутерброда с чаем" оказался опасен для пожилых людей 07:37"Плохой" холестерин предложили снижать восточной специей 07:29Новое пособие может появиться для беременных россиянок 06:35Жена Хайдарова честно ответила на вопрос о долгах 06:16Гусева проговорилась о секретах личной жизни Киркорова 06:08Модная стрижка как терапия: стоит ли менять имидж после расставания? 05:48Пять симптомов гонконгского гриппа: проверьте себя 05:14Определена главная причина развода Прилучного и Муцениеце 04:36Названо имя самого желанного мужчины в мире 04:12Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие 03:06Названа главная опасность молока для человека 02:19Пошлина на загранпаспорт для россиян увеличится 02:14Милый козленок на стажировке – видео 01:26Названы три условия для выступления Аллы Пугачевой в Москве 00:37Морковку петербуржца признали самой большой в России 00:04Диетолог раскрыл единственный способ перестать зависеть от кофе 00:03Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице 22:07 Врач рассказал об опасности концертов для Николая Носкова после пережитого инсульта 21:54Талантлива не по годам: дочь Гагариной потрясла изумленную публику 21:52Ольга Бузова столкнулась с тяжелым испытанием на съемках 21:35Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе 21:18Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках 20:29"Гонимся за ними": Агата Муцениеце откровенно о зависимости 20:27Плюс 20 лет: Неузнаваемую Тодоренко спутали с Бабкиной 19:12"Мы часто ругаемся": Бородина сделала громкое заявление о близком человеке 18:33Беременная жена Тарасова заговорила о коррекции груди: опять операция? 18:28"Дико боялась": С какой фобией пришлось столкнуться Ладе Дэнс после аварии 17:28Киркоров поразил россиян экстремальной худобой 17:27Пугачева успела записать новый альбом в России: где ждать концерт? 16:30"Я лучше других": Орлова дала взбучку россиянам 16:01"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены 15:30"Посадить в тюрьму": мать-одиночка Галич задумала план мести 14:40Живущая в Израиле экс-солистка "Фабрики" Савельева продолжит зарабатывать в России 14:10Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой 14:04Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине 13:20Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью 13:08Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике 12:37Заслуга жены: 31-летний SHAMAN похвастался детьми 12:14Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию 11:53С пересадкой в Стамбуле: Кристина Асмус с дочерью улетели в Европу 11:46У мамы рак, а папа трудяга: маленькую дочь Заворотнюк показали как есть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
319

Сегодня, 9 ноября, знаменитый российский композитор Александра Пахмутова отмечает 94-й день рождения.

Многие слушатели, поклонники и коллеги знают пианистку, как замечательного и талантливейшего человека. Судьбу народной артистки с полной уверенностью можно назвать яркой, но не безоблачной. Она добилась успеха в любимом деле, получила множество наград за свои профессиональные достижения, состоялась как жена. А вот познать счастье материнства композитору так и не удалось, хотя Александра Пахмутова всегда об этом мечтала.

Александра Николаева появилась на свет в Волгограде в 1929 году. Уже с ранних лет она начала увлекаться музыкой и пробовать себя в творчестве. Тогда всем было очевидно, что в будущем эта талантливая девочка достигнет больших высот. К счастью, предсказания сбылись очень скоро. В 1943 году, когда Пахмутовой исполнилось 14 лет, она перебралась в столицу и поступила в Центральную музыкальную школу.

К окончанию аспирантуры композитор не только стала незаменимым профессионалом в своем деле, но и обрела личное счастье. Во время совместной работы Александра Пахмутова сблизилась с коллегой по цеху Николаем Добронравовым. Несмотря на большое количество конкурентов за сердце красавицы, он смог ее покорить. В 1956 году влюбленные поженились и с тех пор уже не расставались.

Говоря о самых счастливых и крепких творческих союзах, многие вспоминали пару Пахмутовой и Добронравова. Супруги почти 70 лет прожили душа в душу и преодолели вместе немало трудностей. Не смогло разрушить брак и отсутствие детей. Пианистка всегда избегала разговоров на эту тему, но не скрывала, что бездетность стала для нее личным горем.

Хотя композитор ни разу не стала мамой, это не мешало ей наслаждаться каждым мгновением своей жизни с любимым мужем. Однако свой 94-й день рождения народная артистка, к сожалению, встречает вдовой. Недавно Александра Пахмутова потеряла супруга, но у пианистки по-прежнему остались близкие люди, которые окружают ее любовью и заботой в этот праздник.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как живет Александра Пахмутова без Николая Добронравова спустя 40 дней.

9 ноября 2023, 17:04
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путин вручил 90-летней Пахмутовой роскошный подарок

9 ноября известному композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет.
Поздравить ее лично приехал глава Российской Федерации Владимир Путин.
Он поднялся на сцену и подарил юбилярше роскошный букет цветов.
После этого он во всеуслышание объявил о награждении пианистки высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного.
Торжественная церемония в скором времени состоится в московском Кремле.
Александра Пахмутова и Денис Мацуев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Именниница от всей души поблагодарила Путина за оказанную честь.
Александр Градский. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Анна Нетребко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин и Александра Пахмутова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По теме

В другом измерении: как живет Пахмутова без Добронравова спустя 40 дней

Спустя 40 дней после ухода на могиле Добронравова заметили необычное

Буланова раскрыла неприятную правду о рухнувшем браке

Буланова раскрыла неприятную правду о рухнувшем браке
В новом интервью Татьяна Буланова призналась, как складывался ее союз. Минувшим летом исполнительница хита "Ясный мой свет" вышла замуж в третий раз.

Кроватка уже мала: жена Прилучного показала умилительные кадры с сыном

Кроватка уже мала: жена Прилучного показала умилительные кадры с сыном
Зепюр Брутян продемонстрировала подписчикам, как вырос ее наследник от Павла Прилучного. В последнее время звезду "Мажора" часто ставят в пример другим знаменитым отцам и мужьям.

Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным: кто он

Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным: кто он
Дарья Мельникова вышла в свет с избранником, которого пока не представила поклонникам. СМИ удалось раскрыть его личность. До недавнего времени личную жизнь звезды "Папиных дочек" едва ли можно было назвать счастливой.

Гонорары не мотивируют: уехавшая Орбакайте отказалась сниматься в России

Гонорары не мотивируют: уехавшая Орбакайте отказалась сниматься в России
Стало известно, что Кристина Орбакайте не порадует россиян своим пением в важные дни. Уже не один год старшая дочь Аллы Пугачевой живет на две страны.

Мамино счастье: Арнтгольц опубликовала редкий снимок с подросшим сыном

Мамино счастье: Арнтгольц опубликовала редкий снимок с подросшим сыном
Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время поделилась кадром с наследником. В записи актриса продемонстрировала свои нежные чувства к ребенку. В отличие от некоторых коллег по цеху, звезда сериала "Простые истины" не является активной пользовательницей социальных сетей.

Выбор читателей

08/11СрдБолезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену 08/11СрдКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж 07/11ВтрБородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 07/11ВтрСемье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось 08/11СрдУ мамы рак, а папа трудяга: маленькую дочь Заворотнюк показали как есть 08/11СрдСрочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи"