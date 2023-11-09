Буланова раскрыла неприятную правду о рухнувшем браке

В новом интервью Татьяна Буланова призналась, как складывался ее союз.

Минувшим летом исполнительница хита "Ясный мой свет" вышла замуж в третий раз. Несмотря на разницу в возрасте супругов, многие называют этот брак артистки самым счастливым и гармоничным. Ведь, как известно, до встречи с бизнесменом Валерием Рудневым Татьяна Буланова пережила немало разочарований.

Сегодня певица старается не вспоминать о том, что было в прошлом. Однако некоторые эпизоды неудавшихся отношений ей вычеркнуть из памяти так и не удалось. В беседе с изданием "Собака.ru" певица раскрыла неприятную правду о браке с Владиславом Радимовым, который рухнул в 2016 году.

Как известно, за 10 лет совместной жизни с бывшим мужем Татьяна Буланова пережила немало досадных ситуаций. Так, знаменитость призналась, что из-за мужа ее с трудом пускали в приличные места. Будучи футболистом, Радимов часто носил спортивную одежду и в ней же приходил в рестораны. Поэтому зачастую паре удавалось попасть в заведение только благодаря известности певицы.

"Когда я выглядывала из-за его спины, нас пропускали. Его это очень злило", – рассказала Татьяна Буланова.

Очевидно, это далеко не самое печальное, что случалось с артисткой во втором браке. В интервью звезда призналась, что пристрастилась к горячительным напиткам в этих отношениях. К счастью, теперь вредные привычки остались в прошлом, а Татьяна Буланова обрела счастье.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Татьяна Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе.