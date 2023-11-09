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Четверг 9 ноября

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Кроватка уже мала: жена Прилучного показала умилительные кадры с сыном

Кроватка уже мала: жена Прилучного показала умилительные кадры с сыном
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Зепюр Брутян продемонстрировала подписчикам, как вырос ее наследник от Павла Прилучного.

В последнее время звезду "Мажора" часто ставят в пример другим знаменитым отцам и мужьям. В прошлом году актер женился во второй раз, и с тех пор проявляет себя как примерный семьянин. Впрочем, некоторые уверены, что в этом есть заслуга и его супруги Зепюр Брутян. Красавица-жена окружила артиста нежностью и подарила ему сына. Павел Прилучный стал отцом в третий раз всего полгода назад, но его наследник за это время успел сильно подрасти.

Лицо маленького Микаэля звездная чета пока не раскрывает. Несмотря на это, кроха регулярно появляется в блоге у своих знаменитых родителей. Особенно часто семейными кадрами делится Зепюр. Накануне жена Павла Прилучного в очередной раз показала умилительные кадры с сыном.

Молодая мама запечатлела, как ребенок спит в своей люльке с раскинутыми руками и ногами. Оказалось, за полгода жизни малыш так сильно вырос, что кроватка стала ему мала. Теперь кроха с трудом умещается в ней, лежа в такой позе. Эти изменения заметила и сама Зепюр. Актриса намекнула, что в скором времени им с мужем, вероятно, придется идти за покупками.

"Пора кроватку менять. Звездочке уже неудобно спать", – подписала кадр Брутян.

Фото: соцсети/zepyur_brutyan

Ранее "Дни.ру писали о том, что Павел Прилучный рассказал о материальных трудностях после свадьбы и рождения ребенка.

9 ноября 2023, 14:29
Павел Прилучный. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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