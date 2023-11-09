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Четверг 9 ноября

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Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным: кто он

Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным: кто он
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Дарья Мельникова вышла в свет с избранником, которого пока не представила поклонникам. СМИ удалось раскрыть его личность.

До недавнего времени личную жизнь звезды "Папиных дочек" едва ли можно было назвать счастливой. Первый и пока единственный брак актрисы, в который она вступила в 2013 году, распался два года назад. Знаменитость осталась одна с двумя детьми на руках, а ее бывший муж-иноагент покинул страну. Теперь же, судя по всему, Дарья Мельникова наконец навела порядок на любовном фронте.

Артистка не входит в число звезд, которые выставляют напоказ личную жизнь. Поэтому долгое время поклонникам оставалось только догадываться, занято ли ее сердце. А сейчас фанаты наконец могут порадоваться за свою любимицу. Накануне она впервые появилась на публике с новым возлюбленным.

Детали личной жизни Дарьи Мельниковой выяснились во время премьеры сериала "Волшебный участок". Звезда картины пришла в кинотеатр вместе с загадочным спутником. Счастливую парочку запечатлели журналисты. Влюбленные попали на камеру, когда шли по коридорам, нежно держать за руки.

Кроме того, источнику удалось раскрыть личность избранника актрисы. Ее новым возлюбленным оказался 33-летний коллега по цеху Роман Набатов. Актер окончил ГИТИС и принял участие в съемках нескольких проектов, в том числе сериале "Счастливы вместе".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что "папина дочка" Дарья Мельникова выдала горькую правду о съемках сериала.

9 ноября 2023, 13:50
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
VOICE✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной

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