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Четверг 9 ноября

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Мамино счастье: Арнтгольц опубликовала редкий снимок с подросшим сыном

Мамино счастье: Арнтгольц опубликовала редкий снимок с подросшим сыном
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Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время поделилась кадром с наследником. В записи актриса продемонстрировала свои нежные чувства к ребенку.

В отличие от некоторых коллег по цеху, звезда сериала "Простые истины" не является активной пользовательницей социальных сетей. Актриса нечасто выходит на связь с поклонниками в блоге и делится личными кадрами. Вероятно, таким образом Татьяна Арнтгольц старается сберечь самое дорогое и сокровенное.

Как известно, знаменитость не только преуспела в карьере, но и построила крепкую семью. Уже несколько лет она счастлива в браке с коллегой по цеху – звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым. Пара воспитывает двухлетнего сына Данилу, но редко показывает его в социальных сетях. К счастью, иногда супруги все же делают исключения.


Накануне Татьяна Арнтгольц опубликовала в блоге редкий снимок с подросшим сыном. Ребенок попал в кадр лишь частично, поэтому сложно оценить, насколько сильно он изменился. Однако в последний раз актриса показывала его в социальных сетях несколько месяцев назад.

Как бы там ни было, своих материнских чувств звезда не скрывает. На фото артистка нежно обнимает наследника и светится улыбкой. В записи знаменитость дала понять, что ее малыш растет настоящим маминым счастьем, а она не чает в нем души.

"Мое счастье", – подписала умилительный снимок Арнтгольц.

Фото: соцсети/tarntgoltsofficial

Пока актриса наслаждается семейной идиллией, ее экс-супруг Иван Жидков тоже вовсю налаживает личную жизнь. Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывший муж Татьяны Арнтгольц ведет в загс ее копию.

9 ноября 2023, 11:23
Татьяна Арнтгольц. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

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Как изменились сестры Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Татьяна и Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Татьяна и Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Ольга Арнтгольц

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