Переживший утрату Билан уехал из России

Дима Билан покинул страну и сообщил об этом в социальных сетях. Стало известно, куда он отправился.

Знаменитый исполнитель строит карьеру на российской сцене уже много лет. За это время он успел выпустить десятки хитов, обзавестись внушительной армией поклонников и дать огромное количество концертов. Вероятно, работа и творчество служат певцу утешением даже в самые непростые времена. Поэтому сейчас Дима Билан не прекращает трудиться, несмотря на то, что недавно пережил утрату.

Пару недель назад артист поделился, что потерял своего любимого кота Соломона. Исполнитель хита "Невозможное возможно" долгое время боролся за жизнь четвероногого друга, но спасти его не удалось. К счастью, после трагедии певец не закрылся в себе и не перестал работать. Накануне стало известно, что он покинул страну ради важного дела.

О своем отъезде Дима Билан сообщил поклонникам в личном блоге. Оказалось, переживший утрату артист уехал из России на гастроли. Вчера вечером у него состоялось выступление в Астане. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, в Казахстане исполнителя приняли очень тепло. Остается только надеяться, что любовь слушателей помогла ему утешиться и залечить душевную рану после недавней потери.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что пережившего трагедию Диму Билана предупредили об опасности.