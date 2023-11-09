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Четверг 9 ноября

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Жена Хайдарова честно ответила на вопрос о долгах

Жена Хайдарова честно ответила на вопрос о долгах
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Светлана Сильваши несколько лет занимается бизнесом. Супруга звездного хирурга владеет модным отечественным брендом одежды.

Жену пластического врача обвинили в неуплате 810 тысяч рублей. Предприниматель из Воронежа рассказал, что якобы Светлана Сильваши не уплатила неустойку после того, как съехала с арендованных площадей. Бизнесмен даже собрался подавать исковое заявление, чтобы через суд истребовать всю сумму долга. Об этом сообщает Пятый канал.

Сама же Светлана отрицает наличие каких-либо долговых обязательств перед предпринимателем из Воронежа.

"Может, захотел попасть в инфополе… Новость можно считать очередным фейком", – пояснила жена Хайдарова.

Женщина уверена, что при освобождении арендных площадей были соблюдены все условия, указанные в договоре. Никаких претензий не было и быть не может.

9 ноября 2023, 06:35
Тимур Хайдаров с супругой. Фото: © Bulkin Sergey/news.ru/ www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

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