Жена Хайдарова честно ответила на вопрос о долгах

Светлана Сильваши несколько лет занимается бизнесом. Супруга звездного хирурга владеет модным отечественным брендом одежды.

Жену пластического врача обвинили в неуплате 810 тысяч рублей. Предприниматель из Воронежа рассказал, что якобы Светлана Сильваши не уплатила неустойку после того, как съехала с арендованных площадей. Бизнесмен даже собрался подавать исковое заявление, чтобы через суд истребовать всю сумму долга. Об этом сообщает Пятый канал.

Сама же Светлана отрицает наличие каких-либо долговых обязательств перед предпринимателем из Воронежа.

"Может, захотел попасть в инфополе… Новость можно считать очередным фейком", – пояснила жена Хайдарова.

Женщина уверена, что при освобождении арендных площадей были соблюдены все условия, указанные в договоре. Никаких претензий не было и быть не может.