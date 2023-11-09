Определена главная причина развода Прилучного и Муцениеце

Одна из самых красивых пар отечественной сцены перестала существовать три года назад. Поклонники же все еще верят, что когда-нибудь Павел и Агата вновь будут вместе.

Восемь лет продлился брак Муцениеце и Прилучного. Молодые, красивые и успешные люди радовали поклонников нежными рассказами о семейной жизни. Пара стала родителями сына и дочери. Позже последовала череда громких признаний, высказанных вслух обид и обвинений. Итогом прилюдных разбирательств стал развод.

Психолог Инна Мирная проанализировала поведение Павла и Агаты. Специалист не только назвала основную причину развода, но и объяснила, почему у пары нет будущего. Об этом сообщает Пятый канал.

Поведение Павла Прилучного типично для человека с нарциссическим типом личности. У его экс-супруги преобладают истерические нотки. Именно поэтому они так бурно ругались, выясняли отношения при всех и не менее восхитительно мирились. Такие отношения могут быстро истощить психику. Именно это и произошло, когда артисты приняли решение развестись. Главная причина распада семьи, по мнению психолога, заключается в несовместимости темпераментов.