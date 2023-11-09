Названо имя самого желанного мужчины в мире

Влиятельное американское издание изучило интересы мужчин и женщин во всем мире. Признание стало неожиданным даже для самого обладателя титула.

Звание самого сексуального мужчины мира в 2023 году было присвоено несколько дней назад американскому актеру. 57-летний Патрик Демпси, как пишет интернет-издание Vse42.ru, не ожидал подобного мирового признания.

Обладатель титула считает подобное звание шуточным. Более того, "Царьград" указывает, что Патрик Демпси опасается насмешек из-за такой славы. Он больше гордится своей работой в кино. Современные зрители могли видеть его в "Зачарованной", фильме "Друг невесты" и "Трансформеры 3: Темная сторона Луны".

Напомним, что в 2022 году самым сексуальным мужчиной планеты стал Крис Эванс. Известность актеру принесла роль Капитана Америки.