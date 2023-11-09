Названы три условия для выступления Аллы Пугачевой в Москве

Примадонна отечественной сцены сейчас предпочитает жить за границей. При этом певица не решилась полностью оборвать связи с родиной. Представители Аллы Пугачевой назвали главные условия, необходимые для шоу артистки.

Певица готова продолжать зарабатывать деньги на любви российских поклонников. Как сообщает телеканал 360, Алла Пугачева рассматривает возможность возвращения на родину для работы. Представители певицы назвали три основных условия, при выполнении которых артистка выйдет на сцену в Москве:

Концерт должен выходить в тайне от широкой общественности, уточняет Царьград.

Гонорар певицы должен составлять от 500 тысяч долларов (больше 45 миллионов рублей), пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Во время выступления гостям необходимо запретить фото и видеосъемку.

Напомним, что последний масштабный концерт Алла Пугачева устроила в 2019 году. Она посвятила выступление на сцене Кремлевского дворца своему 70-летнему юбилею.



