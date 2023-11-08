Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Среда 8 ноября

22:07 Врач рассказал об опасности концертов для Николая Носкова после пережитого инсульта 21:54Талантлива не по годам: дочь Гагариной потрясла изумленную публику 21:52Ольга Бузова столкнулась с тяжелым испытанием на съемках 21:35Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе 21:18Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках 20:29"Гонимся за ними": Агата Муцениеце откровенно о зависимости 20:27Плюс 20 лет: Неузнаваемую Тодоренко спутали с Бабкиной 19:12"Мы часто ругаемся": Бородина сделала громкое заявление о близком человеке 18:33Беременная жена Тарасова заговорила о коррекции груди: опять операция? 18:28"Дико боялась": С какой фобией пришлось столкнуться Ладе Дэнс после аварии 17:28Киркоров поразил россиян экстремальной худобой 17:27Пугачева успела записать новый альбом в России: где ждать концерт? 16:30"Я лучше других": Орлова дала взбучку россиянам 16:01"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены 15:30"Посадить в тюрьму": мать-одиночка Галич задумала план мести 14:40Живущая в Израиле экс-солистка "Фабрики" Савельева продолжит зарабатывать в России 14:10Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой 14:04Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине 13:20Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью 13:08Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике 12:37Заслуга жены: 31-летний SHAMAN похвастался детьми 12:14Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию 11:53С пересадкой в Стамбуле: Кристина Асмус с дочерью улетели в Европу 11:46У мамы рак, а папа трудяга: маленькую дочь Заворотнюк показали как есть 11:12Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж 10:05Вернувшийся из Сен-Тропе известный актер объявил о "сбежавших" звездах 09:47Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи" 08:58Где шрамы от Хайдарова? После скандала Успенская впервые обнажилась 08:41Болезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену 08:31Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре 08:21"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу 08:03ТОП-5 рисков в пластических операциях 06:27Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени: и вот что это 04:14В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений 02:03Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября для всех знаков зодиака 00:04Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей 23:16Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 22:22Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу 21:41Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком 21:39Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал 21:05"Чувствуете себя человеком?": Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе 19:54Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось 19:52Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус 18:26Орлова решила заработать на надоедливых бывших ухажерах 18:22Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован 17:22Гузеева прилюдно расплакалась из-за бывшего мужа 16:22В жестких условиях и без связи: Седокова объявилась после тяжелых испытаний 15:25Бывшая Шаляпина раскрыла секрет на миллион 15:15Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года" 15:01Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках

Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках
311

Давид Манукян не признается, в чем причина его экспресс-похудения. Но от подписчиков правды не скроешь.

Почти месяц известный исполнитель Давид Манукян (DAVA) занят на съемках нового ТВ шоу в Китае. Недавно селебрити вышел на связь со своими подписчиками в Сети. Давид выложил короткое видео, где идет по улицам города и радостно приветствует китайцев. "Хэллоу", – то и дело здоровается с проходящими мимо людьми исполнитель. "Китайцы очень гостеприимные и добрые", – так назвал видео участник будущего шоу "Сокровища императора".

Однако вид у звезды вызывает вопросы. Поклонники теряются в догадках, почему Манукян так заметно осунулся. Видно, что он порядочно скинул в весе. Первое, о чем подумали поклонники – это сильная усталость от съемок. В новом проекте нужны не дюжие силы, чтобы справляться с испытаниями. Но есть и другое предположение. Ходят слухи, что Манукян все не может забыть былую любовь и томится из-за любовных переживаний.

А дело в том, что ведущая этого проекта Ольга Бузова. И, видимо, сердце парня екнуло. Ведь пара рассталась в 2021-м со скандалом, и Бузова все время избегала возможной встречи со своим бывшим. Однако тут произошло непредвиденное: парочка вынуждена сниматься в одном шоу. Станет ли эта встреча роковой, пока непонятно. Но поклонники уверены, что шансы на восстановление отношений Давида Манукяна и Ольги Бузовой еще есть.

8 ноября 2023, 21:18
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Манукян выбрался из грязи, а Пугачева стала целителем: Как звезды изменили судьбу силой мысли

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой

Врач рассказал об опасности концертов для Николая Носкова после пережитого инсульта

Врач рассказал об опасности концертов для Николая Носкова после пережитого инсульта
Популярный артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем в 2017 году. На днях стало известно, что состояние Николая Носкова ухудшилось. Песня "Это здорово" стала визитной карточкой будущей звезды.

Талантлива не по годам: дочь Гагариной потрясла изумленную публику

Талантлива не по годам: дочь Гагариной потрясла изумленную публику
Во время выступления Полины Гагариной ее дочь забрала все внимание себе. Зрители ахнули. Шестилетняя дочь Полины Гагариной начинает во всю демонстрировать свои таланты.

Ольга Бузова столкнулась с тяжелым испытанием на съемках

Ольга Бузова столкнулась с тяжелым испытанием на съемках
Популярная телеведущая принимает активное участие в съемках нового проекта. Ольга Бузова поделилась проблемой, с которой ей пришлось столкнуться на съемках в Китае. После участия в "Дом-2" популярная артистка стала активно развивать свою карьеру в качестве телеведущей, певицы и актрисы.

Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе

Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе
Татьяна Буланова сделала заявление. Артистка рассказала, чем планирует заниматься в обозримом будущем. Татьяна Буланова, известная артистка, опровергла недавние новости о завершении своей карьеры ради материнства.

"Гонимся за ними": Агата Муцениеце откровенно о зависимости

"Гонимся за ними": Агата Муцениеце откровенно о зависимости
Бывшая супруга Павла Прилучного сделала резкое заявление. Агата Муцениеце опубликовала интересный пост в своем микроблоге. Знаменитая актриса стала популярной благодаря своему таланту, уникальной внешности и участию в различных успешных проектах.

Выбор читателей

07/11ВтрКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 07/11ВтрРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 07/11ВтрБородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 08/11СрдБолезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену 07/11ВтрЕго уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 07/11ВтрВот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча