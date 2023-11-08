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Среда 8 ноября

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"Дико боялась": С какой фобией пришлось столкнуться Ладе Дэнс после аварии

"Дико боялась": С какой фобией пришлось столкнуться Ладе Дэнс после аварии
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В конце лета популярная певица попала в страшную аварию. В недавнем интервью Лада Дэнс призналась в фобии, с которой ей пришлось столкнуться.

Широкую известность и признание народа певица принесла песня "Девочка-ночь". Как раз с нее началась сольная карьера будущей звезды. Параллельно с музыкальной карьерой артистка начала активно развиваться и в кино. Она стала главной героиней во многих популярных сериалах и фильмах. Сейчас Лада Дэнс одна из самых востребованных артисток в мире российского шоу-бизнеса.

За спиной популярной певицы несколько неудачных браков. Общественность гадает, когда же их любимица сможет вновь обрести настоящее женское счастье. Как известно, Лада Дэнс не торопится выйти замуж. Звезда неоднократно призналась, что последний развод сильно ударил по ней и войти в новый брак она пока морально не готова.

В августе этого года со звездой случилось страшное. Дело в том, что Лада Дэнс попала в аварию, когда возвращалась со своего выступления. Такси, в котором ехала артистка, врезалось впереди стоящие автомобили на большой скорости. В результате певица получила черепно-мозговую травму. А за ее состоянием следила вся страна.

Однако певица смогла быстро окрепнуть и всего через пару вышла вновь на сцену к любимому зрителю. На днях стало известно, с какой фобией пришлось столкнуться Ладе Дэнс после аварии. Как оказалось, долгое время артистка боялась приближающихся к ней машин.

"Дико боялась приближения соседних машин, обращала на это внимание. Но со временем фобия прошла", – поделилась Лада Дэнс.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лада Дэнс сделала откровенное заявление.

8 ноября 2023, 18:28
Лада Дэнс. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Газета.Ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хулиганский вечер Лады Дэнс

В Москве прошла премьера новой хулиганской комедии режиссера Романа Каримова "Гуляй, Вася!". Его веселое творение одной из первых оценила Лада Дэнс (слева).
Елена Беркова с возлюбленным.
Максим Петров и Агния Кузнецова.
Певица Нюша.
Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова.
Алексей Гаврилов.
Перенесшая операцию по увеличению груди Анна Калашникова не стала задерживаться в больнице и вышла в свет.
Главные роли в ленте исполнили: Ефим Петрунин, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Светлана Степанковская, Анна Цуканова-Котт, Катя Кабак и другие.
Бывший бойфренд Ксении Собчак Илья Яшин со спутницей.
Актриса Анна Старшенбаум.
Милош Бикович.
Подружки Анна Старшенбаум и Аглая Тарасова.

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