"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены

18 ноября в "Крокус Сити Холле" Светлана Сурганова отметит 20-летие коллектива "Сурганова & оркестр". Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей после очередной репетиции.

14 ноября Светлана Сургановой исполнится 55 лет. Правда, никаких пышных торжеств по этому случаю звезда не планирует. "В полдень я, по прекрасной Петербургской традиции, выстрелю из пушки Петропавловской крепости, – сообщила она. – Этой чести удостаивается не каждый, но мне было позволено. А потом мы с ребятами поедем не репетицию – у нас будет генеральный прогон концерта. И там же приму поздравления. Знаете, встречать день рождения на рабочем месте мне даже нравится".

Назвала она и время своего ухода со сцены:

"Главное, чтобы все было в удовольствие, все – счастье. А когда сочинительство и выступления перестанут доставлять нам радость, мы этим прекратим заниматься".

Пока же все ее мысли – о предстоящем юбилейном концерте. Корреспондент "Дни.ру" спросил звезду, есть ли шанс увидеть там Диану Арбенину, с которой Светлану Сурганову связывает многое в профессиональном и человеческом плане. Ведь ровно пять лет назад, спустя многие годы необщения, Сурганова вышла на сцену "Олимпийского" во время юбилейного выступления Арбениной. Там они исполнили два "снайперских" хита – "Солнце" и "Кошка". "Такое впечатление, что не было этих пятнадцати лет, будто вчера выступали вместе, на репетиции мы просто вышли и стали петь", – признается позже Диана Арбенина.

"Я была счастлива, когда Диана Сергеевна пригласила меня на свой юбилей – это был незабываемый концерт, – призналась певица. – После этого, правда, у нас снова произошла пауза в общении. Но я буду невероятно счастлива, если она найдет время и в качестве зрителя придет на мой концерт в "Крокусе" в Москве или в "Октябрьском" в Петербурге".