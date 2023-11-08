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Среда 8 ноября

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"Я лучше других": Орлова дала взбучку россиянам

"Я лучше других": Орлова дала взбучку россиянам
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Популярная ведущая продолжает отбиваться от злопыхателей. Ольга Орлова сделала резкое заявление.

Популярная артистка получила широкую известность после того, как стала одной из солисток в группе "Блестящие". Музыкальный коллектив довольно быстро получил славу и признание зрителя. Однако из-за беременности певице пришлось покинуть сцену. Позже Ольга Орлова продолжила уже сольную карьеру и заслужила статус одной из известнейших и обсуждаемых личностей в мире российского шоу-бизнеса.

Зачастую предметом обсуждения общественности становится личная жизнь артистки. Ведь на счету у звезды несколько скандальных разводов. Однако два года назад Ольга Орлова смогла обрести женское счастье. А зимой этого года она стала мамой во второй раз.

Стоит отметить, что Ольга Орлова помимо карьеры на телевидение активно развивает и свой микроблог. Она любит общаться с поклонниками, рассказывать подробности своей жизни и отвечать на самые сокровенные вопросы. Правда, зачастую злопыхатели принимаются судить звезду, мол она воспитывает ребенка не так. Правда, сама артистка в обиду себя не дает и позволяет себе резко высказываться в адрес недоброжелателей.

На днях в своем микроблоге Ольга Орлова дала взбучку россиянам. Она решила ответить на самые каверзные вопросы подписчиков. Одна из поклонниц поинтересовалась у звезды, что ей делать, если она считает себя лучше других. Как оказалось, телеведущая является настоящим экспертом в данном вопросе. Она посоветовала девушке держаться на волнах внешнего мира.

""Я лучше других в чем-то" – это ок. Но "я лучше других во всем" – это высокомерие"", – отметила Ольга Орлова.

Ранее "Дни.ру" писали, что появившаяся на публике с матерью Ольга Орлова извинилась перед россиянами.

8 ноября 2023, 16:30
Ольга Орлова. Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
Телеграм канал Ольги Орловой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои

Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Василий Меркурьев — в центре. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Гоша Куценко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Муромов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

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