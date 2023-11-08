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Среда 8 ноября

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"Посадить в тюрьму": мать-одиночка Галич задумала план мести

"Посадить в тюрьму": мать-одиночка Галич задумала план мести
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Ида Галич заступилась за жертву избиения. Телеведущая поделилась своим планом в отношение "недомужиков".

Российская телеведущая Ида Галич в своем канале в телеграм поделилась информацией о вопиющем происшествии. Блогер разместила видео, где пара крепких мужчин напали на молодую девушку. И где? Во дворе жилого дома. Кадры жестокого инцидента вызвали однозначно негативную реакцию звезды:

"Не буду описывать весь ужас от просмотра этого видео. Но хочу сказать: если вы или ваши знакомые знают эту девушку, напишите мне! Я хочу помочь посадить этого "человека" в тюрьму", – заявила Галич.

Телеведущая призвала своих подписчиков помочь узнать имя пострадавшей. Единомышленники Иды Галич откликнулись незамедлительно, и уже в скором времени ведущая опубликовала новый пост. В нем селебрити рассказала, что узнала имя девушки – пострадавшую зовут Анастасия.

Мать-одиночка Галич задумала план мести: "Всех посадить. Всех наказать". Она призвала найти такого юриста, который поможет разобраться в данной ситуации. Ида Галич выразила надежду, что такие немыслимые ситуации в нашем обществе, благодаря ее усилиям в том числе, в скором времени перестанут происходить. "Я очень надеюсь, что в нашем праве в ближайшем будущем смогут избавиться от бреши в виде безнаказанности для таких вот недолюдей", – заявила блогер.

8 ноября 2023, 15:30
Телеграм-канал IdaGalich✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездные жертвы домашнего насилия

Вячеслав Семендуев колотил певицу Жасмин около 10 лет. Как-то раз девушка попала в больницу с многочисленными гематомами, сотрясением мозга и переломом носа.
Первый муж и продюсер певицы Валерии Александр Шульгин избивал ее, запирал в собачьем вольере, душил и даже мог воткнуть нож в колено супруги. В итоге артистка с тремя детьми сбежала от него к родителям.
Над Кристиной Орбакайте тоже издевался ее муж - бизнесмен-чеченец Руслан Байсаров. Предприниматель бил свою жену, запирал ее в гримерке, не останавливало его и то, что супруга была в положении.
Актриса Екатерина Архарова тоже стала жертвой домашнего насилия. Муж Марат Башаров как-то раз избил ее и даже сломал ей нос. "Марат всю мою любовь вышиб", - признавалась позже Екатерина.
Звезда фильма "Чего хотят женщины" Мел Гибсон избивал свою экс-возлюбленную, российскую пианистку ОКсану Григорьеву.
Певица Кристина Агилера попала в больницу с разорванной губой. Позже певица рассказала правду - как оказалось, ее избил муж Джордан Братман.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян изрядно натерпелась от своего первого мужа, продюсера Дэймона Томаса. Удары любимой супруге он наносил так, что они не оставляли следов и под страхом расправы над родственниками Ким запрещал ей рассказывать кому бы то ни было об этих издевательствах.
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