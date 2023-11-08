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Среда 8 ноября

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Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой

Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой
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Пока Алла Пугачева активно путешествует по миру, в прессе не умолкают разговоры о ее недавнем визите на родину. В конце прошлой недели Примадонна посетила Россию.

Изначально основания для столь внезапного визита советской и российской эстрадной певицы на родину не раскрывались. Впоследствии одной из причин назвали изменения в завещании. По слухам, Алла Пугачева переписала все свое имущество на двоих наследников — Лизу и Гарри. Немаловажным обстоятельством является и то, что у артистки есть еще и старшая дочь – Кристина Орбакайте.

Журналисты издания "Страсти" пообщались с юристом по гражданскому праву Анастасией Подгрудковой и проконсультировались с ней на тему того, на что же может претендовать старшая дочь певицы. Вполне возможно, что Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой.

По словам специалиста по юридическим вопросам, старшая звездная наследница в любом случае может претендовать на наследство. Однако есть нюансы. По закону имущество могут потребовать все родственники, являющиеся несовершеннолетними или нетрудоспособными. Поэтому выходит, что и Кристина Орбакайте вполне может стать наследницей, но при соблюдении одного условия.

Юрист Анастасия Подгрудкова заявляет, что старшая дочь Примадонны имеет право попробовать добиться доли через суд. Правда, шансов завладеть большей частью наследства у нее не много. Кристина Орбакайте может лишиться всего, если появятся доказательства, что для несовершеннолетних Лизы и Гарри наследуемое имущество будет являться главным источником ресурса для жизни.

8 ноября 2023, 14:10
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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