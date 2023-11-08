Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине

Хочет домой, но боится. Есть ли шансы у Моргенштерна* безопасно вернуться в Россию?

В новом скандальном интервью на Youtube Ксения Собчак снова "закидала" вопросами популярного рэпера. На этот раз его состояние было казалось спокойнее, а в выражениях прослеживались грусть и тревога. Как передает телеканал "360", Алишер Моргенштерн* признался, что мечтает попасть домой, но не пытается этого сделать из-за опасений за свое будущее.

"Вернуться на Родину он планирует. Возможно, это произойдет, когда стремление вернуться перевесит страх", – рассказал психолог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По мнению специалиста, за рубежом у исполнителя хита "Я съел деда" изменилось мышление — стало более взрослым, да и речь выглядит более обдуманной. Эксперт отметил, что Моргенштерн* предпочитает не обсуждать персон, которые могут решить его судьбу в России.

После громких слов о родине иноагенту вынесли вердикт – либо артист сможет достичь соглашения с высокопоставленными лицами и получить обязательства, которые свяжут его с пребыванием в России, либо он будет вынужден остаться на чужбине. Взамен Моргенштерн* должен предложить выгодное сотрудничество, несравнимое с его предыдущей деятельностью.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента