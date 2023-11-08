Заслуга жены: 31-летний SHAMAN похвастался детьми

Разбогатевший на патриотизме певец не привык выставлять на всеобщее обозрение факты о личной жизни. Тем не менее поклонники знают, что супруга SHAMAN хорошо постаралась.

На днях в Москве состоялось выступление ансамбля "Альтус" в составе детского сводного "Хора Первых", где они спели хит "Я русский" вместе с российским певцом. Это событие стало новым рекордом для России. Автор песни SHAMAN поделился роликом в своем телеграм-канале и похвастался талантливыми ребятами из разных регионов России.

Информационное агентство "URA.RU" сообщает, что группа "Альтус" из Сургута также участвовала в финале конкурса "Битва Хоров", где она заслуженно получила диплом лауреата второй степени в категории "Эстрадный хор". Они выразили благодарность за ценный опыт и признание, которое стимулирует их к достижению новых высот.

SHAMAN (Ярослав Дронов – Прим. ред.) в свою очередь неоднократно говорил, что именно поддержка жены придает ему силы идти к славе. Так что его авторитет, возможность делиться опытом и представлять молодое поколение, от которого зависит будущее народа – ее заслуга тоже.

Портал "Царьград" пишет, что скоро столица будет принимать гостей на фестивале "Легенды Ретро FM". Там выступят Gazebo, Маша Распутина, Владимир Пресняков, группы "Дюна" и "Plazma". Вездесущий SHAMAN появится на музыкальном мероприятии в качестве приглашенного гостя — споет хиты из репертуара и представит особенный материал в честь своей матери.