Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи"

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Среда 8 ноября

10:05Вернувшийся из Сен-Тропе известный актер объявил о "сбежавших" звездах 09:47Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи" 08:58Где шрамы от Хайдарова? После скандала Успенская впервые обнажилась 08:41Болезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену 08:31Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре 08:21"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу 08:03ТОП-5 рисков в пластических операциях 06:27Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени: и вот что это 04:14В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений 02:03Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября для всех знаков зодиака 00:04Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей 23:16Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 22:22Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу 21:41Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком 21:39Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал 21:05"Чувствуете себя человеком?": Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе 19:54Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось 19:52Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус 18:26Орлова решила заработать на надоедливых бывших ухажерах 18:22Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован 17:22Гузеева прилюдно расплакалась из-за бывшего мужа 16:22В жестких условиях и без связи: Седокова объявилась после тяжелых испытаний 15:25Бывшая Шаляпина раскрыла секрет на миллион 15:15Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года" 15:01Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей 14:56Не хуже Пугачевой: как удачно переехать на ПМЖ за границу 14:06"Спеть за другую страну": феномен певца SHAMAN подняли на смех 13:56Самый дешевый костюм: почему Успенская так одевается 12:34Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном* 12:11Вот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча 12:00Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 11:38Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 11:00Потолстела и платья малы: певица Слава меняется на глазах 10:50Его уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 10:40Знаменитый артист свалился в обморок на сцене после получения повестки 10:35Боюсь: Подольская объявила о страхе россиянам 10:25До слез обидно: потерявший важное Костомаров взвыл на глазах у всех 10:14Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе 09:30Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой: появились фото 09:19SHAMAN запятнал репутацию: все плагиат? 08:59Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир 08:49Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным 08:02Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике 06:12Как предотвратить стоматологические проблемы у детей? 04:14Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска – видео 02:04Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка 00:015 поводов обнять близкого человека 22:055 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе 20:11Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино 18:11Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи"

Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи"
617

Накануне в СМИ появились печальные новости. В возрасте 86 лет нас покинул яркий и запоминающийся актер театра и кино.

Несмотря на то, что знаменитый советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров чаще всего играл отрицательные роли, россиянам он все равно хорошо запомнился благодаря своему талантливому и яркому исполнению. В августе артист отпраздновал свой 86-й день рождения, а несколько дней назад, 6 ноября, появились новости о том, что не стало звезды фильма “Джентльмены удачи”. Первыми об этом сообщили в издании "360" со ссылкой на сайт kino-teatr.ru.

Между тем в интернет-издании RT также написали про это трагичное известие. Сообщается, что о причинах ухода знаменитого актера на данный момент ничего не известно.

На странице информационного сообщества "VSE42.Ru" указано, что артист получил широкую популярность благодаря исполнению ролей в таких прекрасных кинолентах, как "Джентльмены удачи", "Бег", "Два капитана". Первым проектом, в котором актер принял участие, стала кинокартина "Жили были старик со старухой" 1964 года. В дебютном драматическом фильме Анатолий Яббаров перевоплотился в персонажа Володю.

Анатолий Ахмедович Яббаров родился 24 августа 1937 года в столице Азербайджанской Республики Баку. В возрасте 22 лет он заступил на службу в Русский театр им. Пушкина в Ашхабаде, после чего перебрался в Москву.

8 ноября 2023, 09:47
unsplash.com
Кино-театр✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего

Сколько денег вдова хочет за квартиру покойного Караченцова?

Вернувшийся из Сен-Тропе известный актер объявил о "сбежавших" звездах

Вернувшийся из Сен-Тропе известный актер объявил о "сбежавших" звездах
Известный в России и за рубежом артист дал интервью о своей жизни. Кроме того, он высказался о звездах, уехавших из РФ в свете февральских событий. Некоторые знаменитые личности из мира кино, театра, музыки, телеведения и шоу-бизнеса уехали из России с громкими заявлениями, без опаски высказав свое личное мнение.

Где шрамы от Хайдарова? После скандала Успенская впервые обнажилась

Где шрамы от Хайдарова? После скандала Успенская впервые обнажилась
Звездный пластический хирург продолжает отстаивать свою репутацию после скандальных заявлений знаменитостей. Впервые после произошедшего Любовь Успенская обнажила тело. Заметны ли те самые шрамы? Люди готовы платить огромные деньги, чтобы не упустить уходящую молодость.

Болезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену

Болезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену
Концерты исполнителя отменили уже в двух городах. Смогут ли люди вернуть деньги? Что случилось с певцом? Рассказываем, что известно о несостоявшихся выступлениях и где сейчас Николай Носков. Певца, чей голос стал украшением конца 90-х годов, так и не дождались в Челябинске и Оренбурге.

Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре

Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре
Певица без стеснения сравнила себя с Людмилой Гурченко и Ким Кардашьян. Рассказываем, кто из красавиц и по каким параметрам оказался лучше, чем Наталья Штурм. Большое число женщин во всем мире мечтают сохранить красоту тела.

"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу

"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу
Кто бы мог подумать, что за лучезарной улыбкой одной из красивейших актрис Голливуда скрывается огромная печаль. Меган Фокс поделилась историей, произошедшей в семье. 37-летняя исполнительница роли в "Трансформерах" и "Черепашках-ниндзя" не очень часто рассказывает о личном.

Выбор читателей

07/11ВтрКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 06/11ПндОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 07/11ВтрРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 06/11ПндКак страна без Татьяны Булановой? Певица объявила об уходе 06/11ПндСюрприз для россиян: новую Кристину Орбакайте вывели на публику 06/11ПндНе одинока: с кем сейчас разведенная Ирина Дубцова