Живущая в Израиле экс-солистка "Фабрики" Савельева продолжит зарабатывать в России

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Среда 8 ноября

14:40Живущая в Израиле экс-солистка "Фабрики" Савельева продолжит зарабатывать в России 14:10Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой 14:04Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине 13:20Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью 13:08Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике 12:37Заслуга жены: 31-летний SHAMAN похвастался детьми 12:14Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию 11:53С пересадкой в Стамбуле: Кристина Асмус с дочерью улетели в Европу 11:46У мамы рак, а папа трудяга: маленькую дочь Заворотнюк показали как есть 11:12Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж 10:05Вернувшийся из Сен-Тропе известный актер объявил о "сбежавших" звездах 09:47Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи" 08:58Где шрамы от Хайдарова? После скандала Успенская впервые обнажилась 08:41Болезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену 08:31Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре 08:21"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу 08:03ТОП-5 рисков в пластических операциях 06:27Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени: и вот что это 04:14В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений 02:03Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября для всех знаков зодиака 00:04Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей 23:16Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 22:22Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу 21:41Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком 21:39Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал 21:05"Чувствуете себя человеком?": Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе 19:54Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось 19:52Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус 18:26Орлова решила заработать на надоедливых бывших ухажерах 18:22Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован 17:22Гузеева прилюдно расплакалась из-за бывшего мужа 16:22В жестких условиях и без связи: Седокова объявилась после тяжелых испытаний 15:25Бывшая Шаляпина раскрыла секрет на миллион 15:15Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года" 15:01Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей 14:56Не хуже Пугачевой: как удачно переехать на ПМЖ за границу 14:06"Спеть за другую страну": феномен певца SHAMAN подняли на смех 13:56Самый дешевый костюм: почему Успенская так одевается 12:34Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном* 12:11Вот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча 12:00Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 11:38Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 11:00Потолстела и платья малы: певица Слава меняется на глазах 10:50Его уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 10:40Знаменитый артист свалился в обморок на сцене после получения повестки 10:35Боюсь: Подольская объявила о страхе россиянам 10:25До слез обидно: потерявший важное Костомаров взвыл на глазах у всех 10:14Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе 09:30Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой: появились фото 09:19SHAMAN запятнал репутацию: все плагиат?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Живущая в Израиле экс-солистка "Фабрики" Савельева продолжит зарабатывать в России

Живущая в Израиле экс-солистка "Фабрики" Савельева продолжит зарабатывать в России
658

Супруга актера Кирилла Сафонова не собирается возвращаться на родину. При этом Александра Савельева придумала новый способ заработать на россиянах.

Певица активно ведет социальные сети. Еще год назад она жила и работала на территории России, поэтому огромная часть подписчиков – это бывшие соотечественники. Александра Савельева не собирается возвращаться на родину, но не прочь заработать на гражданах страны.

Экс-солистка группы "Фабрика" решила вести курсы. Вероятно, женщина собирается повторить успех известных коучей и тренеров личностного роста. Информацию об этом Александра Савельева опубликовала на своей странице в социальной сети.

"Записывала для вас медитацию и упражнения от тревожных мыслей", — пояснила певица основное направление курса.

Отметим, что вернуться в Москву артистку не заставили даже опасность, которая сейчас угрожает всем жителям Израиля. Ранее женщина признавалась, вместе с сыном приходится прятаться в бомбоубежище. В доме певицы есть специальная комната, в которой необходимо пережидать воздушную тревогу. Страх приходится скрывать, чтобы не напугать ребенка. Напомним, что сын рожден в браке с артистом кино и театра Кириллом Сафоновым.

Отец малыша Леона не так давно сам стал героем новостей, чему способствовала его двойственная репутация. Александра Савельева выбрала в мужья едва ли не полиглота: он заявлял, что свободно может изъясняться на трех языках: русском, украинском и иврите.

8 ноября 2023, 14:40
Александра Савельева. Фото: © Pavel Kashaev/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Группа "Фабрика" представила на суд публики самый необычный клип за всю 15-летнюю историю коллектива. Режиссером провокационного видео "Полюбила" стал Кирилл Сафонов, показавший свою жену Сашу Савельеву и ее коллег сумасшедшими.
Режиссер жестоко обошелся с артистками, нацепив на них смирительные рубашки. В таком ужасающем виде они появились не только в клипе, но и на презентации.
Гримеры превратили красоток Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу чуть ли не в привидений.
скандально известный режиссер Валерия Гай Германика оценила работу Кирилла Сафонова.
Солисты группы "Корни" порезвились с мыльными пузырями.
Влад Топалов.
Юлия Михальчик.
Игорь Матвиенко.
Арчи.
Юлия Михальчик получила удовольствие от сказочной атмосферы вечера.
Актрисе Наталье Лесниковской приглянулся клоун.
На презентации творилось что-то невообразимое. Девушки в смирительных рубашках носились по залу, на сцене показывали шоу мыльных пузырей, а приглашенные актрисы читали вслух "Алису в стране чудес".
Актриса Елена Захарова и дрессировщик Эдгард Запашный.
"Это была капелька театра. Мы рассказали о том, что жизнь словно сон для души, в котором она учится любить. И в этом сне бывает всякое..." – сказала после презентации Ира Тонева.
Ирина Тонева и Арчи.
Елена Борщева.
"Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов.
Артистки объяснили задумку странного клипа. "Любовь – многогранное чувство, иногда это даже помешательство. И мы показали именно эту сторону любви", - рассказала Саша Попова.
Фигуристка Анастасия Гребенкина.
Актриса Елена Захарова.
Алексей Кабанов с красавицей-женой.

По теме

Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль

Экс-звезда "Фабрики" Савельева раскрыла эмиграцию

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
18 ноября в "Крокус Сити Холле" Светлана Сурганова отметит 20-летие коллектива "Сурганова & оркестр". Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей после очередной репетиции. 14 ноября Светлана Сургановой исполнится 55 лет.

Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой

Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой
Пока Алла Пугачева активно путешествует по миру, в прессе не умолкают разговоры о ее недавнем визите на родину. В конце прошлой недели Примадонна посетила Россию. Изначально основания для столь внезапного визита советской и российской эстрадной певицы на родину не раскрывались.

Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине

Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине
Хочет домой, но боится. Есть ли шансы у Моргенштерна* безопасно вернуться в Россию? В новом скандальном интервью на Youtube Ксения Собчак снова "закидала" вопросами популярного рэпера.

Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью

Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью
Громкие разборки между некогда возлюбленными Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, кажется, не собираются прекращаться. Звезды "Закрытой школы" то и дело публично выясняют отношения. С момента развода актеров прошло уже три года, и, казалось бы, пора забыть друг о друге.

Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике

Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике
59-летний красавчик никак не может определиться. Его поведение на публичном мероприятии вызвало вопросы. Неужели Брэд Питт все еще любит экс-супругу? Уже немолодой актер все реже появляется на публике.

Выбор читателей

07/11ВтрКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 06/11ПндОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 07/11ВтрРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 06/11ПндПоцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду 07/11ВтрЕго уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 07/11ВтрБородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно