С пересадкой в Стамбуле: Кристина Асмус с дочерью улетели в Европу

Бывшая жена юмориста Гарика Харламова рассказала о том, почему решилась увезти девочку из России. Кристина Асмус не стала скрывать правду о произошедшем.

Исполнительница роли наивной медсестры Вареньки в ситкоме "Интерны" в реальной жизни кажется решительнее, чем ее героиня. Женщина забрала ребенка и увезла из России. Прямых рейсов в Европу сейчас нет, поэтому Кристина Асмус была вынуждена лететь с пересадками. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

Девятилетняя Анастасия вместе с мамой оказалась в Будапеште. Артистка поделилась с подписчиками фотографиями с европейских улиц и поделилась впечатлениями о перелете и городе.

"На съемках нового проекта. Подробности о кино чуть позже, а пока обалденный город, который я себе представляла совсем иначе. Летели самым быстрым маршрутом с одной пересадкой через Стамбул", — пояснила бывшая жена Гарика Харламова.

Мама с дочерью планирую провести за границей не менее двух недель. Кристина Асмус надеется, что за это время успеет насладиться городом и, конечно же, продуктивно поработать. Она попросила подписчиков порекомендовать места, которые обязательно стоит посетить за время пребывания в Будапеште.

Напомним, что 35-летняя актриса семь лет была замужем за телеведущим Гариком Харламовым. В браке влюбленные стали родителями дочери Анастасии. Девочка родилась в начале 2014 года. В 2020 году пара объявила всем о разводе. Поклонники предполагают, что раскол между юмористом и актрисой начался после работы Кристины Асмус в фильме "Текст". По сценарию ленты женщина вступила в близкие отношения с героем в исполнении Ивана Янковского. После развода Гарик Харламов, по его заявлению, оставил дом экс-супруге с дочерью.