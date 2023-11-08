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Среда 8 ноября

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Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре

Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре
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Певица без стеснения сравнила себя с Людмилой Гурченко и Ким Кардашьян. Рассказываем, кто из красавиц и по каким параметрам оказался лучше, чем Наталья Штурм.

Большое число женщин во всем мире мечтают сохранить красоту тела. Для достижения этой цели прекрасные создания идут на многое, в том числе соглашаются и на пластические операции. Не стала исключением Наталья Штурм. Исполнительница хитов 90-х продемонстрировала в социальных сетях свое тело, которое помог ей создать хирург.

Примечательно, что певица не скрывает наличие пластических операций. Она честно признается, делала и липолифтинг, и липосакцию, и подтяжку. До того как лечь под нож специалиста, Наталья Штурм пыталась достичь красоты тела естественным образом. Женщина соблюдала основы правильного питания, занималась спортом. К сожалению, должного эффекта не было, поэтому звезда приняла решение согласиться на пластику.

На своей странице в социальных сетях Наталья Штурм опубликовала фотографию, демонстрирующую все прелести трансформации. Женщина на снимке находилась в ванной белоснежной ванной, контрастирующей с черным боди. Фигура, к слову, выглядела идеально.

"После липосакции главное не разъедаться! Щас я идеальные 57 кг, рост 170. И еще: это не моя ванна. Напрашивается ремонт сантехники. А так отель красивый", — откровенно высказалась о своей фигуре Наталья Штурм.

Сравнила себя исполнительница хита "Школьный роман" и с другими красавицами разных поколений. Певица указала, что объем ее талии составляет 63 сантиметров. У Людмилы Гурченко данный параметр составлял 48 сантиметров, у Кардашьян 61, а у Меган Фокс 56. Наталья Штурм вздыхает, вспоминая о необходимости поддерживать достигнутый результат строгими диетами. Она шутила, что после приведения себя в форму обрела мечту "досыта поесть".

8 ноября 2023, 08:31
Наталья Штурм. Фото: © Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Голая Штурм доводит до тошноты

В настоящее время Наталья Штурм находится в Норвегии.
Штурм прибыла в Норвегию посмотреть на фьорды и показать себя во всей красе.
Артистка при любой возможности демонстрирует свое тело.
Однако иногда Штурм доходит до крайности.
Подчас фотографии певицы на грани фола.
Штурм смело щеголяет в микроскопических трусиках по пляжу.
Главное, что любимый мужчина в восторге от Натальи, но вот демонстрировать свое лицо не хочет.
Свою грудь артистка окружает самыми живописными видами.

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