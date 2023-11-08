Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Среда 8 ноября

08:31Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре 08:21"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу 08:03ТОП-5 рисков в пластических операциях 06:27Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени: и вот что это 04:14В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений 02:03Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября для всех знаков зодиака 00:04Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей 23:16Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 22:22Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу 21:41Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком 21:39Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал 21:05"Чувствуете себя человеком?": Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе 19:54Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось 19:52Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус 18:26Орлова решила заработать на надоедливых бывших ухажерах 18:22Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован 17:22Гузеева прилюдно расплакалась из-за бывшего мужа 16:22В жестких условиях и без связи: Седокова объявилась после тяжелых испытаний 15:25Бывшая Шаляпина раскрыла секрет на миллион 15:15Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года" 15:01Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей 14:56Не хуже Пугачевой: как удачно переехать на ПМЖ за границу 14:06"Спеть за другую страну": феномен певца SHAMAN подняли на смех 13:56Самый дешевый костюм: почему Успенская так одевается 12:34Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном* 12:11Вот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча 12:00Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 11:38Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 11:00Потолстела и платья малы: певица Слава меняется на глазах 10:50Его уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 10:40Знаменитый артист свалился в обморок на сцене после получения повестки 10:35Боюсь: Подольская объявила о страхе россиянам 10:25До слез обидно: потерявший важное Костомаров взвыл на глазах у всех 10:14Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе 09:30Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой: появились фото 09:19SHAMAN запятнал репутацию: все плагиат? 08:59Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир 08:49Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным 08:02Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике 06:12Как предотвратить стоматологические проблемы у детей? 04:14Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска – видео 02:04Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка 00:015 поводов обнять близкого человека 22:055 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе 20:11Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино 18:11Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду 18:05Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду 17:13Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 16:18Звезда "6 кадров" Медведева пожаловалась, что ее сын забывает русский язык 15:43Не одинока: с кем сейчас разведенная Ирина Дубцова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу

"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу
98

Кто бы мог подумать, что за лучезарной улыбкой одной из красивейших актрис Голливуда скрывается огромная печаль. Меган Фокс поделилась историей, произошедшей в семье.

37-летняя исполнительница роли в "Трансформерах" и "Черепашках-ниндзя" не очень часто рассказывает о личном. Женщина предпочитает лучезарно улыбаться и сообщать, что в ее жизни все великолепно. Оказалось, подобные заявления – ширма, скрывающая огромную душевную боль. Об этом стало известно после публикации стихов. Меган Фокс назвала книгу "Красивые мальчики ядовиты".

Сборник увидел свет несколько дней назад. Два стихотворения, написанные актрисой, впервые подтверждают потерю ребенка. Оказалось, пара Меган Фокс и Machine Gun Kelly пережила личную трагедию. На третьем месяце у женщины случился выкидыш.

"Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня", – написала актриса, проиллюстрировав строки снимком женщины с ребенком на руках.

Ранее рэпер Machine Gun Kelly выпустил композицию, посвященную супруге Меган Фокс и нерожденной дочери. В песне использовались звуки аппарата УЗИ. Сама же музыкальная композиция содержала строки, от которых у слушателей наворачивались слезы: "Засыпай, увидимся во сне".

Напомним, что Меган Фокс стала многодетной мамой еще в первом браке. Вместе с актером Брайаном Остином они стали родителями троих мальчиков. Для первого ребенка супруга актриса стала мачехой. Семья распалась в 2020 году. Только через два года женщина решилась официально объявить о новых отношениях. На этот раз избранником звезды стал рэпер Machine Gun Kelly. Общих детей у влюбленной пары пока нет. От отношений с моделью Шарн Берджесс у музыканта остался сын.

8 ноября 2023, 08:21
Меган Фокс. Фото: © IMAGO/mpi04/ www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Page Six• Требует проверки

Фоторепортаж

Роскошные формы "улучшенного двойника" Меган Фокс

По теме

Меган Фокс призналась в психическом расстройстве

Возлюбленный Меган Фокс потратил огромную сумму на свой маникюр

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Меган Фокс актриса, модель

Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре

Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре
Певица без стеснения сравнила себя с Людмилой Гурченко и Ким Кардашьян. Рассказываем, кто из красавиц и по каким параметрам оказался лучше, чем Наталья Штурм. Большое число женщин во всем мире мечтают сохранить красоту тела.

Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно

Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно
Ксения Бородина заговорила о наболевшем. Телеведущая вынуждена столкнуться с последствиями страшного недуга. Ксения Бородина, экс-ведущая "Дома-2", в очередной раз вызвала волну обсуждений, когда ее сравнили с иноагентом Максимом Галкиным*.

Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу

Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу
Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова в последнее время заметно похудела. Фанаты строят разнообразные догадки о причинах такого изменения. Жизнь 47-летней балерины всея Руси насыщена разнообразными событиями.

Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком

Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком
В августе прошлого года состоялась свадьба популярного актера Павла Прилучного. Женой "мажора" стала 27-летняя Зепюр Брутян. На странице своего блога актриса и молодая мама в основном делится с поклонниками новостями о малыше, которого они с Павлом назвали Микаэлем.

Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал

Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал
Сергей Лазарев опубликовал видео. Артист обнародовал кадры из номера пятизвездочного отеля в Перми. В шоу-бизнесе ежедневно происходят ссоры и конфликты, однако непривычно видеть Сергея Лазарева в списке зачинщиков, ведь он один из самых спокойных артистов на российской сцене, всегда старается избегать вовлечения в скандальные ситуации, в отличие от своих коллег, но даже у него бывают моменты, когда нервы не выдерживают.

Выбор читателей

07/11ВтрКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 06/11ПндОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 07/11ВтрРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 06/11ПндКак страна без Татьяны Булановой? Певица объявила об уходе 06/11ПндСюрприз для россиян: новую Кристину Орбакайте вывели на публику 06/11ПндНе одинока: с кем сейчас разведенная Ирина Дубцова