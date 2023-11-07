Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова в последнее время заметно похудела. Фанаты строят разнообразные догадки о причинах такого изменения.

Жизнь 47-летней балерины всея Руси насыщена разнообразными событиями. Недавно, к примеру, стало известно, что артистка во всю готовится к своему авторскому шоу и уже потратила крупную сумму на преображение. Чтобы покорить сердца поклонников, любительница шпагатов обратилась к косметологу. Об этом сообщает Пятый канал.

Звезда сцены увеличила губы, перенесла ряд уколов красоты, а также посетила стоматолога. На все Анастасия Волочкова потратила около 2,5 миллионов рублей, и это далеко не предел. Балерина честно признается, что в погоне за красотой и стройностью готова на все, даже если речь идет о еде.

Недавно, к примеру, она опубликовала в своем блоге фотографию в облегающем комбинезоне. Однако вместо комплиментов женщина получила порцию негатива от подписчиков. Многие фолловеры обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу. Они считают, что нездоровая худоба артистки уже смахивает на анорексию. Правда, балерина более чем довольна своими формами и на хейт никак не реагирует. Анастасия Волочкова продолжает считать, что все вокруг просто ей завидуют.

Высказаться на этот счет решил врач общей практики Сергей Длин. Специалист считает, что ни в коем случае нельзя изнурять себя голодом, а особенно в зрелом возрасте. Мужчина предположил, что недавние проблемы балерины с тазобедренным суставом могут быть напрямую связаны с недостатком в ее организме различных витаминов и полезных микроэлементов.