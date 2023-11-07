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Вторник 7 ноября

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Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован

Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован
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В жизни советского и российского ученого-зоолога и биогеографа Николая Дроздова неспокойно. В Сети появились новые новости о состоянии его здоровья.

В октябре этого года в светской хронике начала появляться информация о том, что 86-летний ведущий телепередачи "В мире животных" серьезно болен. СМИ писали, что врачи обнаружили у ученого злокачественную опухоль. Правда, после этих неутешительных новостей близким заслуженного журналиста Российской Федерации пришлось внести ясность и прокомментировать столь тревожные данные. Как оказалось, Николай Дроздов все это время находился дома и был в полном здравии.

Сейчас же в Сети появилась новая информация о том, что пожаловавшийся на здоровье Николай Дроздов госпитализирован. По данным Telegram-канала Mash, профессор в плановом порядке посетил медицинское учреждение, чтобы пройти осмотр и принять необходимые медикаменты. Однако после слов о слабости медики решили на всякий случай госпитализировать ученого на один день. Известно, что на данный момент он чувствует себя хорошо.

Напомним, в январе этого года "Дни.ру" писали, что заслуженный журналист серьезно пострадал, выходя из автомобиля. Мужчина поскользнулся на льду и не сразу понял, что что-то не так. Спустя несколько дней он обратился за помощью, после чего оказался в реанимации. Тогда сообщалось, что во время неудачного падения Николай Дроздов сломал себе сразу восемь ребер.

7 ноября 2023, 18:22
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

От юности до старости: яркие образы Николая Дроздова

Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Alexander Keltik / Russian Look www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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